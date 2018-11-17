Загитова победила на этапе Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Пхенчхана, российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования среди одиночниц на этапе Гран-при, который завершился в Москве.

Загитова обновила мировой рекорд в короткой программе, получить такие же высокие баллы в произвольной помешала ошибка на прыжке. По сумме двух прокатов Алина получила 222,95 балла.

- Мое выступление было не очень хорошим, но рада что смогла собрать свои каскады. А вот на последнем прыжке допустила нелепую ошибку. Буду дальше работать, - отметила Загитова на пресс-конференции. - Рада что получилось попасть в финал Гран-при.

"Серебро" завоевала еще одна россиянка, ученица Алексея Мишина Софья Самодурова (198,01). Она также осталась недовольна, несмотря на итоговый результат.

- Была зажата, сосредоточена на прыжковых элементах, - объяснила Самодурова. - Набрала на четыре балла меньше, чем на этапе Гран-при в Америке. Есть к чему стремиться. Надо работать.

Бронзовая медаль досталась кореянке Им Ын Су (185,67). Третья представительница России Полина Цурская показала восьмой результат (149,45).