Видео: 17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в серьезную аварию в Макао

Гонка Гран-при Макао "Формулы-3" была остановлена из-за серьезного инцидента. В тяжелую аварию попала 17-летняя немецкая гонщика София Флерш.

Ее болид вылетел с трассы, когда гонка возобновилась после появления машины безопасности, связанного с небольшой аварией, произошедшей до этого. Международная автомобильная ассоциация (FIA) выступила с заявлением, в котором сообщила первые подробности о состоянии юной спортсменки.

"Серьезный инцидент произошел на четвертом круге в Макао, в аварию попала немка София Флерш, выступающая под 25-м номером, - сказано в заявлении. - При оперативном осмотре медиками она находилась в сознании, сейчас ее экстренно госпитализировали для дальнейшей диагностики".

Из-за этой аварии пострадали еще несколько человек попали в больницу - еще один гонщик, двое фотографов и один маршал соревнований. Инцидент, впрочем, не повлиял на гонку, она была продолжена.