В Музеях Ватикана открывается выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича" - в ответ на показанную в Третьяковской галерее в 2016 году "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана". Теперь Третьяковская галерея при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" представляет пять веков русского искусства в галерее колоннады Базилики Святого Петра. О выставке рассказывает Аркадий Ипполитов, ведущий научный сотрудник Эрмитажа и один из кураторов проекта.

В 2010 году в Лувре в рамках года России и Франции была организована выставка "Святая Русь", где было представлено в основном искусство допетровской эпохи. У вас не было, как у куратора, соблазна использовать сходную концепцию, но на основе коллекции Третьяковской галереи?



Аркадий Ипполитов: Нет, у меня, как у куратора, как раз была задача, чтобы выставка отличалась и от "Святой Руси" в Лувре и от "Россия!" в Гуггенхайме.

Соединяя иконопись и русскую живопись нового времени, мы показываем, что они слиты в едином движении

Есть ли на выставке работы из других музеев, кроме Третьяковской галереи?



Аркадий Ипполитов: Мы взяли "Явление Христа народу" из Русского музея - без этой картины нельзя себе представить русский путь, а вариант из Третьяковки слишком велик, чтобы его транспортировать. По одной работе дали шесть региональных музеев. Остальные 47 - из коллекции Третьяковской галереи.

Название "От Дионисия до Малевича" подразумевает, что диалог русского авангарда с иконописью станет главным стержнем экспозиции?



Аркадий Ипполитов: Название выставки - "Русский путь". "От Дионисия до Малевича" - это подзаголовок. По-итальянски: Pellegrinagio della pittura russa. Da Dionisij a Malevič. На выставке будет иконопись и русская живописьXIX - XX вв. Главным стержнем экспозиции является не диалог авангарда с иконописью, а единство русского искусства с его зарождения и до наших дней. Большую роль в выставке играет диалог иконы и XIX века, в первую очередь представленного живописью передвижников.

Почему именно Дионисий взят за точку отсчета? А не Рублев или Феофан Грек, допустим?



Аркадий Ипполитов: Потому что на выставке нет ни Феофана Грека, ни Рублева. Произведения Феофана Грека и Рублева вывезти практически невозможно, как "Мону Лизу". Наша выставка начинается с шедевра Дионисия, с его "Распятия". За точку отсчета взят даже не Дионисий, хотя он художник мирового уровня, точка отсчета - Крещение Руси.

Какими работами будет представлен русский авангард?



Аркадий Ипполитов: Авангард представлен Малевичем, Гончаровой, Кандинским, Филоновым. Также присутствуют работы Петрова-Водкина, Кустодиева, Дейнеки, Юона, Нестерова.

Будут ли включены в экспозицию менее известные на Западе художники? Например, Серов…



Аркадий Ипполитов: Мне очень хотелось, чтобы, представляя русское искусство от Дионисия до Малевича, экспозиция не следовала наскучившему всем хронологическому принципу, а сопоставила произведения по принципу неожиданных аналогий. По замыслу "Явление Христа народу" Александра Иванова располагается рядом с иконами пятнадцатого века "Крещение" и "Преображение", вступая в диалог с висящей напротив "Троицей" Паисия, лучшего, пожалуй, списка с "Троицы" Андрея Рублёва. "Неутешное горе" Крамского - напротив иконы "Не рыдай Мене Мати", а его же "Христос в пустыне" - рядом с пронзительным "Христом в темнице", скульптурой XVIII века из Перми. "Всюду жизнь" Ярошенко соседствует с "Богоматерью Киккской" Симона Ушакова, вторя формату и колориту этой замечательной иконы. Сольвычегодская икона "Видение святого Евлогия" - напротив "Над вечным покоем" Левитана. "Апокалипсис" XVI века - рядом с "Черным квадратом" Малевича.

Василий Кандинский с "Красной площадью" - тоже участник "Крестного хода" русского искусства. Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

XIX век в русском искусстве во многом связан с идеями позитивизма, обращения к образу Христа как человека, с критикой церкви. Выставка отражает и эту полемику?



Аркадий Ипполитов: Да, конечно. Это существенная часть выставки, и особенно наглядно обращение к образу Христа как человека демонстрируют пара "Христос в пустыне" Крамского - "Христос в темнице", шедевр русской скульптуры XVIII века, а также "Портрет Достоевского" Перова и "Спас Нерукотворный", великая новгородская икона XVI века.

Важен ли для вас диалог живописи с архитектурным пространством?



Аркадий Ипполитов: Очень важен. Выставка пройдет в колоннаде базилики Святого Петра, архитектурном шедевре Джан Лоренцо Бернини. Баннер с воспроизведением иконы Дионисия будет висеть на Пьяцца сан Пьетро, "святая святых" всей мировой культуры. Бернини сравнил размах своей колоннады с материнским объятием. Колоннад Бернини, возведённых в середине XVII века, две: одна, правая, называется Браччио ди Карло Маньо++, то есть Крыло (дословно же - рука) Карла Великого, вторая, левая - Браччио ди Костантино, Крыло Константина. Правую колоннаду папская курия недавно отдала Музеям Ватикана, открывшим в ней выставочный зал. Там и представлена русская живопись. Место, мягко говоря, обязывает.

Понятно, что выставка должна быть метафизичной и что экспозиция должна демонстрировать не столько историю формы, сколько историю духа. Идея проекта - показать духовный путь русского искусства. Гениальная архитектура Бернини продиктовала построение выставки. Её дизайн, сделанный архитектором Сергеем Чобаном, старается не противоречить, но вторить гению Бернини, задающему подъём ввысь, сопровождающийся естественно образуемыми овальными западинами-остановками. Галерея естественно образует некий путь, что можно назвать паломничеством. Получился своеобразный Крестный ход, Via Crucis. Соединяя древнерусское искусство и русскую живопись нового времени, мы хотели показать, что два разных этапа её развития - допетровский и послепетровский - не обособленны, а слиты в едином движении.