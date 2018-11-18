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18.11.2018 21:52
Рубрика: Спорт

Пристрелка затянулась

Биатлонист Шипулин пропустит начало сезона в Кубке мира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Самый титулованный из действующих российских биатлонистов олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин пропустит декабрьские этапы Кубка мира-2018/19.
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Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР): "Шипулин в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды и готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU и "Ижевской винтовке". Напомним, что в межсезонье 31-летний Шипулин долго размышлял, будет ли вообще продолжать карьеру.

Стартовый этап Кубка мира пройдет 2-9 декабря в Поклюке (Словения). Вот состав нашей сборной: Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов; Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.

Спорт Биатлон
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