Биатлонист Шипулин пропустит начало сезона в Кубке мира

Самый титулованный из действующих российских биатлонистов олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин пропустит декабрьские этапы Кубка мира-2018/19.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР): "Шипулин в декабре будет находиться на тренировочном сборе в составе второй сборной команды и готовиться к выступлению на этапах Кубка IBU и "Ижевской винтовке". Напомним, что в межсезонье 31-летний Шипулин долго размышлял, будет ли вообще продолжать карьеру.

Стартовый этап Кубка мира пройдет 2-9 декабря в Поклюке (Словения). Вот состав нашей сборной: Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Алексей Слепов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов; Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Ильченко, Валерия Васнецова, Ульяна Кайшева.