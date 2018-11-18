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18.11.2018 17:00
Рубрика: Экономика

Монете срезали путь

Банк России запускает прямой обмен мелочью между кредитными организациями
Текст: Игорь Зубков
Кредитные организации будут обмениваться мешками с монетой напрямую, минуя центры обработки наличности Банка России. Это позволит снизить стоимость доставки разменной монеты для магазинов, а также отчасти решит проблему невозврата мелочи банками, из-за которой ЦБ приходится чеканить "лишнюю" монету.

Прямой обмен позволяет наладить "Монетная площадка", запущенная в Волго-Вятском главном управлении Банка России (Нижний Новгород). Это агрегатор встречных заявок банков - у одних есть излишки монет, у других потребность в них. Площадка будет направлять эти заявки участникам информационного обмена и анализировать их исполнение. Позже Банк России хочет открыть подобные сервисы в других регионах.

"Монетная площадка может минимум в два раза сократить наши затраты на пересчет и транспортировку монет", - рассказал "РГ" Дмитрий Фролов, главный операционный директор Альфа-Банка.

Фото: depositphotos.com
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В Сбербанке, который также планирует участвовать в работе "монетных площадок", рассчитывают на сокращение затрат как минимум на дублирующие/встречные перевозки и обработку монеты, а также на улучшение качественного уровня обеспеченности монетой и ее рециркуляции в наличном денежной обращении. "В дальнейшем, возможно, потребуется расширение функционала в сторону полноценной торговой площадки, в рамках которой можно будет заключать сделки по поставке/вывозу монеты, с учетом условий по доставке/самовывозу и т.п.", - сообщили "РГ" в пресс-службе Сбербанка.

По словам Фролова, текущие процессы оборота монеты между участниками отрасли имеет существенные недостатки по экономическим потерям, что в итоге сказывается на стоимости операций и тарифах для корпоративных клиентов.

"Необходимы новые решения и подходы в процессах работы с монетой, которые снизят расходы и повысят эффективность процессов между банками, инкассаторскими компаниями и ритейл-компаниями, - говорит Фролов. - С нашей стороны были сформулированы предложения по изменению и упрощению нормативных требований по операциям с обработкой и транспортировкой монет, большинство из которых ЦБ поддержал".

Банк России таким путем хочет снизить и собственные издержки на чеканку, перевозку и обработку монет. Банки заказывают много монеты у Банка России, но ее не возвращают, и сейчас в обороте находится свыше 66 миллиардов кружков (по 450 монет на одного жителя, что, возможно является мировым рекордом). За последние 12 месяцев их число выросло на 2,6 миллиарда.

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