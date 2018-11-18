ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству журналиста

Новости

В Болгарии начались массовые протесты населения 20:53
В Киеве задержан помощник Надежды Савченко 20:17
Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом" 20:08
В Москве мужчину насмерть сбил скоростной поезд "Волга" 19:55
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B 19:47
"Зенит" в товарищеском матче одержал победу над "Шальке" 19:40
Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 20:17
Рубрика: В мире

Подслушали брата

ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству журналиста
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Центральное разведывательное управление США пришло к выводу о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства в Турции. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбе, среди прочего в основу такого заключения легли телефонные переговоры посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, который приходится братом наследному принцу. Посол якобы по указанию принца убедил Хашукджи прийти в генконсульство. Ранее СМИ также утверждали, что власти Турции передали американским коллегам аудиозапись, сделанную с электронных часов, находившихся на руке журналиста в момент его гибели.

В результате аналитики ЦРУ заключили, что убийство Хашукджи не могло произойти без ведома наследного принца.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Саудовский посол отреагировал на данные СМИ о его звонке Хашкаджи

Директор ведомства Джина Хэспел представила материалы президенту Трампу и госсекретарю Помпео, но на публике те пока выражают сомнение. В госдепартаменте заявили, что правительство пока не сформировало своей позиции. А Трамп обещал озвучить окончательные выводы по делу до 20 ноября. С такой позицией соглашаются не все. Так, по данным The New York Times, высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности при Белом доме Кирстен Фонтенроуз, курировавшая политику в отношении Саудовской Аравии и настаивавшая на жесткой линии, подала заявление об отставке.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель