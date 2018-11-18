ЦРУ считает саудовского принца причастным к убийству журналиста

Центральное разведывательное управление США пришло к выводу о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства в Турции. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбе, среди прочего в основу такого заключения легли телефонные переговоры посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, который приходится братом наследному принцу. Посол якобы по указанию принца убедил Хашукджи прийти в генконсульство. Ранее СМИ также утверждали, что власти Турции передали американским коллегам аудиозапись, сделанную с электронных часов, находившихся на руке журналиста в момент его гибели.

В результате аналитики ЦРУ заключили, что убийство Хашукджи не могло произойти без ведома наследного принца. Саудовский посол отреагировал на данные СМИ о его звонке Хашкаджи Директор ведомства Джина Хэспел представила материалы президенту Трампу и госсекретарю Помпео, но на публике те пока выражают сомнение. В госдепартаменте заявили, что правительство пока не сформировало своей позиции. А Трамп обещал озвучить окончательные выводы по делу до 20 ноября. С такой позицией соглашаются не все. Так, по данным The New York Times, высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности при Белом доме Кирстен Фонтенроуз, курировавшая политику в отношении Саудовской Аравии и настаивавшая на жесткой линии, подала заявление об отставке.