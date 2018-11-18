Новости

Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы 12:30
СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши 12:22
В Махачкале в перестрелке погиб сотрудник Росгвардии 12:08
Парк "Зарядье" каждый месяц посещает почти миллион человек 12:00
Авторы "Маши и Медведя" ответили на обвинения Запада в пропаганде 11:40
В Мурманске скончался пострадавший при ЧП работник плавучего дока 11:34
Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней 11:24
В Аргентине объявлен траур по морякам с подлодки "Сан-Хуан" 11:15
Депутат Госдумы Павел Дорохин награжден орденом Республики Сербской 11:13
В Минске появится белорусско-китайский центр по гражданской защите 11:00
Как восстановить старую зимнюю резину 11:00
СК возбудил дело о взрыве у поста полиции в Грозном 10:30
В Сети продают ГАЗ-24 "Волгу" за 3,7 млн рублей 10:25
Янукович экстренно госпитализирован в московскую больницу 10:20
Медведев выразил соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии 10:04
В Киргизии убит прокурор Баткенской области 09:14
National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США 08:43
Разведчики США и КНДР провели переговоры в Пханмунчжоме 08:02
Водолазы ТОФ развернули флаг России на рекордной глубине 07:42
Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии 07:33
В США потерпел крушение истребитель времен Второй мировой войны 06:40
В столицу Камчатки доставлены спасшиеся люди с погибшего сухогруза 06:10
В ближайшие дни США узнают заказчиков и исполнителей убийства Хашкаджи 06:09
Шредер обвинил США в оккупации Германии 04:47
Из Якутии на поиски унесенной льдины с рыбаками вылетел вертолет 04:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 11:13
Рубрика: В мире

Депутат Госдумы Павел Дорохин награжден орденом Республики Сербской

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)

Президент Республики Сербской (РС) и новоизбранный сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик вручил сегодня в Баня-Луке Орден РС с серебряным венцом депутату Государственной думы Российской Федерации Павлу Дорохину. Политик при этом в очередной раз подчеркнул свое особое отношение к РФ и роль Москвы в процессе боснийского урегулирования.

Додик: Главная задача в Президиуме - устранение внешнего протектората

"Президент РС от имени республики поблагодарил Россию за поддержку и содействие в реализации Дейтонских мирных соглашений, подчеркнув, что российские шаги в этом направлении не угрожают никому в БиГ, - отмечается в сообщении пресс-службы главы РС по поводу состоявшегося награждения. - В этой связи президент Додик заявил, что Россия уже неоднократно демонстрировала то, что она является важным фактором в деле защиты и отстаивания международного права, в отличии от некоторых других стран, которые за прошедшие годы с помощью насилия опустошили и изменили Дейтонский договор".

Подчеркивается также, что "президент Додик поблагодарил депутата Дорохина за поздравления в связи с его избранием на пост члена Президиума БиГ".

Напомним, что 20 ноября состоится инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы представят: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

Небензя: Москва против "затягивания" Боснии в НАТО

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

Между тем

В интервью газете "Сербский телеграф" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, в то время как Милорад Додик отстаивает интересы сербского народа и вместе с Москвой защищает Дейтонские мирные соглашения, положившие конец здесь кровопролитию в 90-х годах прошлого столетия.

Кустурица: Босния не распадется

"Россия - как и сербское руководство, и Милорад Додик - относится к наиболее последовательным защитникам Дейтонского мирного соглашения, в котором зафиксирован суверенитет и территориальная целостность Боснии и Герцеговины, - отметил министр. - Мы совместно выступаем за обеспечение равных прав всех трех государствообразующих народов, конституционного статуса и широких полномочий обоих образований - и Республики Сербской, и Федерации БиГ. Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за происходящее в стране местным органам власти в соответствии с их компетенциями. Настало время свернуть элементы внешнего протектората, а именно - Аппарат Высокого представителя в БиГ, который стал уже просто рудиментом. Задача международного сообщества должна сводиться к содействию боснийским сторонам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия, выведение зарубежных специалистов из состава Конституционного суда страны. Насколько мы знаем, избранный член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик также активно выступает за это".

В мире Европа Босния и Герцеговина Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Янукович не сможет выступить в суде с последним словом из-за травмы
Эксперт ответил на слова украинского генерала о "большой войне" с РФ
National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США
Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя"
Евгения Осина похоронят на деньги продюсера "Ласкового мая"