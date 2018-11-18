Депутат Госдумы Павел Дорохин награжден орденом Республики Сербской

Президент Республики Сербской (РС) и новоизбранный сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик вручил сегодня в Баня-Луке Орден РС с серебряным венцом депутату Государственной думы Российской Федерации Павлу Дорохину. Политик при этом в очередной раз подчеркнул свое особое отношение к РФ и роль Москвы в процессе боснийского урегулирования.

"Президент РС от имени республики поблагодарил Россию за поддержку и содействие в реализации Дейтонских мирных соглашений, подчеркнув, что российские шаги в этом направлении не угрожают никому в БиГ, - отмечается в сообщении пресс-службы главы РС по поводу состоявшегося награждения. - В этой связи президент Додик заявил, что Россия уже неоднократно демонстрировала то, что она является важным фактором в деле защиты и отстаивания международного права, в отличии от некоторых других стран, которые за прошедшие годы с помощью насилия опустошили и изменили Дейтонский договор".

Подчеркивается также, что "президент Додик поблагодарил депутата Дорохина за поздравления в связи с его избранием на пост члена Президиума БиГ".

Напомним, что 20 ноября состоится инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы представят: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

Между тем

В интервью газете "Сербский телеграф" глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада предпринимают упорные попытки превратить Балканский полуостров в плацдарм против России, в то время как Милорад Додик отстаивает интересы сербского народа и вместе с Москвой защищает Дейтонские мирные соглашения, положившие конец здесь кровопролитию в 90-х годах прошлого столетия.

"Россия - как и сербское руководство, и Милорад Додик - относится к наиболее последовательным защитникам Дейтонского мирного соглашения, в котором зафиксирован суверенитет и территориальная целостность Боснии и Герцеговины, - отметил министр. - Мы совместно выступаем за обеспечение равных прав всех трех государствообразующих народов, конституционного статуса и широких полномочий обоих образований - и Республики Сербской, и Федерации БиГ. Убеждены, что необходима передача всей полноты ответственности за происходящее в стране местным органам власти в соответствии с их компетенциями. Настало время свернуть элементы внешнего протектората, а именно - Аппарат Высокого представителя в БиГ, который стал уже просто рудиментом. Задача международного сообщества должна сводиться к содействию боснийским сторонам в расширении спектра совместных интересов, поиске собственных рецептов компромиссного урегулирования проблемных вопросов, включая реформирование системы правосудия, выведение зарубежных специалистов из состава Конституционного суда страны. Насколько мы знаем, избранный член президиума БиГ от сербского народа Милорад Додик также активно выступает за это".