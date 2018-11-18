Станкостроительная отрасль России восстанавливается после долгого периода стагнации.

В последнее время заводы увеличили объемы продукции, причем 70 процентов выпускаемых сегодня станков - с числовым программным управлением и обрабатывающие центры. Поскольку конкурировать в нише дешевого оборудования с производителями из Китая практически невозможно, наши заводы выбрали для себя сегмент высокотехнологичного оборудования, в том числе для космической и авиационной отрасли.

Вот лишь несколько примеров. Владимирский станкостроительный завод "Техника" разработал и пустил в серию прецизионный круглошлифовальный станок, который позволяет проводить шлифовку особо ответственных деталей, например, распределительной арматуры авиационной техники. Раньше производителям таких деталей приходилось покупать швейцарское оборудование. Стерлитамакское НПО "Станкостроение" уже сейчас выпускает линейку многофункциональных обрабатывающих центров для обработки деталей из титановых и жаропрочных сплавов. Именно из этих материалов делают комплектующие для авиационных и ракетных двигателей. ВНИИинструмент разработал ультрапрецизионные станки и мобильные станки для "Росатома" и судостроителей.

По прогнозам минпромторга, объем производства в отрасли по итогам 2018 года вырастет до 32,2 миллиарда рублей. Для сравнения, в 2015-м он составлял всего 18,9 миллиарда. Еще несколько лет назад доля импортных станков достигала 90 процентов. Предприятия в большинстве своем предпочитали покупать станки зарубежных компаний, считая их более надежными в эксплуатации и обслуживании. Но постепенно доля импорта падает: сейчас она составляет, по оценкам Ассоциации "Станкоинструмент", 75-80 процентов. На руку отечественному производителю сыграл и запрет покупки импортного оборудования для оборонно-промышленного комплекса.

Российские заводы начинают осваивать новые ниши, производят продукцию, которая должна вытеснить зарубежные аналоги с отечественного рынка. Например, в Калужской области, по информации минпромторга, до конца этого года откроется новый производственный комплекс "Иннотехмет", который будет разрабатывать и внедрять в производство импортозамещающую станкоинструментальную продукцию - приводные технологические блоки для станков с числовым программным управлением (ЧПУ). На реализацию этого проекта Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил предприятию льготный заем в 150 миллионов рублей.

Сразу несколько программ фонда работают на восстановление отечественного станкостроения. Они способствуют росту спроса на оборудование на внутреннем рынке, а следовательно, увеличению объемов производства и расширению продуктовой линейки.

В частности, всего в три процента годовых обойдется кредит ФРП, если он взят на покупку российских станков. Эта мера, по мнению директора фонда Романа Петруцы, как никакая другая поддержит наших производителей.

"Мы хотим создать льготные условия для заемщиков, которые выбирают отечественное оборудование для реализации своих проектов. Теперь они получат дополнительный стимул в виде снижения ставки на два процентных пункта", - прокомментировал Петруца.

По его словам, этот бонус можно суммировать с бонусом от банковской гарантии. Если она есть, ставка по кредиту снизится до одного процента на первые три года пользования займом. Такой же процент действует и по программе "Станкостроение" для новых заемщиков. По данным минпромторга, всего за время реализации этой программы было поддержано 11 проектов на общую сумму более 3,4 миллиарда рублей.

Кроме того, ФРП отменил требование к софинансированию проектов за счет собственных средств заемщиков для программ "Конверсия", "Комплектующие изделия", "Цифровизация промышленности" и "Производительность труда". Как ожидают специалисты, это повысит популярность займов у предприятий, работающих в сфере машиностроения и АПК.

"Льготные займы ФРП способствуют выравниванию финансово-экономических условий ведения российского бизнеса с лучшими зарубежными примерами, поскольку процентная ставка выделяемых фондом займов составляет всего один-пять процентов годовых", - прокомментировали "РГ" в минпромторге.

Хуже обстоит дело с выпуском инструмента для станков. Здесь доля импорта до сих пор составляет 90 процентов. По словам вице-президента Ассоциации "Станкоинструмент" Виктора Ивахова, отрасль недофинансирована. "В последний раз деньги на НИОКР производители инструмента получали в 2011 году. Но инновациями надо заниматься постоянно. Собственных средств у предприятий на это не хватает", - говорит эксперт.

В 2011-2016 годах действовала подпрограмма "Развитие станкостроения и инструментальной промышленности", по которой государство финансировало НИОКР, нацеленные на создание современных высокопроизводительных станков и оборудования. Эта программа позволила построить в Липецке и Перми два новых завода по производству станков на условиях государственно-частного партнерства. Еще один такой завод вот-вот должен быть запущен в городе Сасово Рязанской области. Мера была очень действенной, и станкостроители рассчитывают на возобновление финансирования НИОКР, а также на помощь в перевооружении машиностроительных заводов.

Точечные сдвиги к лучшему есть и в производстве инструмента. Так, в сентябре на Томском инструментальном заводе начался серийный выпуск импортозамещающего режущего инструмента, который применяется в многофункциональных металлообрабатывающих станках с ЧПУ для обработки и изготовления деталей из легких и титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей.

"Такой инструмент необходим для изготовления деталей из конструкционных материалов для нужд авиационной, ракетно-космической, автомобильной и других отраслей машиностроения", - отметили в ФРП.

До запуска этого производства владельцам станков приходилось покупать комплектующие за рубежом. Проект тоже был реализован с помощью ФРП, который предоставил томскому предприятию 130 миллионов рублей кредита. Всего на запуск линии потратили 325 миллионов.

Но ресурсов ФРП на всех не хватает: проблема нехватки собственных средств до сих пор очень остро стоит перед большинством станкостроителей и производителей инструмента. Часто у компаний не хватает даже оборотных средств. Дело в том, что среди покупателей оборудования в основном госкомпании, которые рассчитываются на принципах постоплаты. Авансов не дает почти никто, так что предприятиям подчас не на что купить комплектующие для производства продукции. Поэтому эксперты отрасли в дополнение к уже существующим мерам поддержки выступают за введение системы авансовых платежей, хотя бы при исполнении госзаказов.