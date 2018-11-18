У мира нет универсальных рецептов решения проблем, но страны должны поддерживать диалог, чтобы сообща преодолевать стоящие перед ними вызовы, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выходные глава российского правительства провел в переговорах с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) - в Папуа - Новой Гвинее Дмитрий Медведев представлял Россию на саммит АТЭС. А диалог миру сегодня нужен, как никогда, уверен он. В мировой экономике сложилась не просто сложная, а порой непредсказуемая ситуация.

"Оживление экономики идет медленно и нестабильно", - заявил глава кабинета министров, выступая на Деловом саммите АТЭС. По некоторым позициям ситуация в мире хуже, чем была даже 10 лет назад в кризисный 2008 год. "Совокупный мировой долг увеличился в разы. Развивающиеся рынки - и это абсолютно точно - стали более уязвимыми", - обрисовал Медведев российское видение текущего состояния мировой экономики. В отдельных странах нарастают протекционистские настроения, перерастающие в торговые войны.

Универсальных рецептов решения мировых проблем нет, но мир должен их искать, призвал российский премьер. Стоящие перед странами вызовы нужно преодолевать сообща, на основе согласованных позиций.

- Мировая экономика нуждается в четких и прозрачных правилах торговли. Поэтому ключевое направление - это объединение усилий для повышения эффективности работы Всемирной торговой организации (ВТО), ее регуляторной роли, - считает глава российского правительства.

Организация при всем ее значении нуждается в обновлении, признает он. Эту позицию разделяют многие другие государства. Однако "демонтаж" ВТО приведет к краху цивилизованной торговли.

Вторым направлением для АТР Дмитрий Медведев считает обеспечение инфраструктурной связанности региона: "Чтобы успешно торговать, инвестировать, нужны транспортная инфраструктура и выстраивание логистических цепочек". Россия активно работает над совершенствованием транзитных маршрутов: развивает железнодорожные магистрали, трансграничные нефте- и газопроводы. "Эту работу будем продолжать в ближайшие годы, - пообещал премьер. - В планах - стыковка инфраструктурных проектов по линии Евразийского союза и в рамках обустройства Северного морского пути. Это нужно для формирования качественно новой транспортно-логистической конфигурации континентального масштаба".

Третий аспект развития АТР - эффективное использование энергоресурсов. Причем в возобновляемые источники энергии Дмитрий Медведев не очень верит: они не способны обеспечить растущие потребности региона. Наша страна готова предложить миру свои ресурсы - нефть и газ. "Россия развивает как газопроводную инфраструктуру, так и мощности по производству сжиженного природного газа, - рассказал Медведев. - Мы обустраиваем Северный морской путь, планируем создать газовый хаб на Камчатке - на Дальнем Востоке нашей страны, и это позволит существенно увеличить наши возможности для поставок сжиженного природного газа в экономики АТР". "Рассчитываем, что энергетический сектор АТР будет развиваться на базе рыночных принципов, без каких-либо нелегитимных односторонних ограничений", - подчеркнул глава российского правительства.

Потенциал для развития региона Дмитрий Медведев видит в росте микропредпринимательства, малого и среднего бизнеса. Это четвертый пункт повестки будущего АТР.

Современный мир существует в эру цифровых технологий, проникающих в каждую составляющую жизни. Экономика не исключение. "Построение цифровой экономики, создание добавленной стоимости за счет цифровизации производственных процессов и бизнес-моделей, - назвал премьер пятое направление развития для АТР. - Цифровые решения становятся ключевым фактором повышения конкурентоспособности государств, экономического роста и просто уровня жизни людей".

Кроме того, Россия приветствует азиатский бизнес в качестве партнеров для развития своих дальневосточных земель. "Мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в освоении этой огромной территории. Там действительно масштабы колоссальные, - рассказал глава кабмина. - Предлагаем вместе создавать там и передовые производства, и объекты транспортно-логистической, промышленной, телекоммуникационной, социальной инфраструктуры".