Гол капитана в концовке матча вывел Англию в финальную стадию Лиги наций

Сборная Англии забронировала себе путевку в финальную стадию Лиги наций. Пробились туда "львы" благодаря волевой домашней победе над Хорватией (2:1) в последней встрече в группе. Оба мяча хозяева забили в концовке. На 78-й и 85-й минутах отличились Джесси Лингард и Гарри Кейн. Что касается балканцев, то они вылетели во второй дивизион или Лигу "В".

Противостояние на знаменитом "Уэмбли" обещало быть жарким. Команд, еще недавно игравших друг против друга в полуфинале чемпионата мира, устраивала только победа. В случае ничьей в "Финал четырех" выходила Испания, у которой было на два очка больше, чем у конкурентов.

Этот мяч стал для Гарри Кейна двадцатым в футболке сборной Англии. Нападающий надеется побить рекорд Уэйна Руни

Чуть сложнее было хорватам. Они потеряли много сил в предыдущей игре с испанцами, в которой "шашечные" вырвали победу на последних минутах и лишились из-за травмы Ивана Ракитича. Из лидеров сборной, пробившейся в финал чемпионата мира-2018, в составе остался только Лука Модрич. Голкипер Даниэль Субашич и форвард Марио Манджукич карьеру в национальной команде завершили.

В отличие от хорватов у англичан нет больших проблем с кадрами. О чем говорить, если главный тренер "львов" Гарет Саутгейт может позволить себе оставить в запасе Деле Алли, Джесси Лингарда и одного из самых талантливых игроков мира Джейдона Санчо? К слову, именно выход этой троицы во втором тайме во многом предопределил итоговый успех хозяев: Лингард сравнял счет, в то время как Алли и Санчо создали несколько моментов у ворот соперника.

И все же главной звездой англичан остается Гарри Кейн. Лучший бомбардир чемпионата мира-2018, как и его команда, провалил старт Лиги наций и заиграл лишь под занавес. Две результативные передачи Гарри помогли британцам одолеть Испанию (3:2), а в матче с хорватами он забил победный мяч.

Этот гол стал 20-м для Кейна в составе англичан. Форвард "Тоттенхэма" не скрывает, что надеется стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Сейчас таковым является Уэйн Руни, который провел прощальный матч за национальную команду на минувшей неделе против США (3:0).

- У меня теперь 20 мячей. Это на 33 меньше, чем у Руни. Думаю, у меня есть шансы обогнать его. Это не самоцель, но было бы приятно, - отметил Кейн.

Ранее в финальную стадию Лиги наций пробились португальцы. Чемпионы Европы отстояли ничью на выезде с итальянцами (0:0) и досрочно выиграли свою группу. Успех португальцев особо ценен тем, что добились они его без Криштиану Роналду. Последний матч за сборную он провел на чемпионате мира в России. Сразу после турнира он приостановил карьеру в национальной команде.

По словам главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша, Криштиану должен вернуться к старту отборочного цикла чемпионата Европы - в марте следующего года.

Таким образом, Криштиану поможет своей сборной и в финальной стадии Лиги наций, которая пройдет в июне 2019 года именно в Португалии. Благодаря победе в группе южане опередили в гонке за право принять решающие матчи итальянцев с поляками - так получилось, что три страны, чьи команды попали в одну группу, дружно претендовали на организацию финального турнира.