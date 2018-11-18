"Я - миллиардер": простая, но симпатичная итальянская социальная комедия

Фигура Сильвио Берлускони - политика, бизнесмена, ловчилы, донжуана, футбольного магната, гедониста и весельчака - продолжает будоражить воображение творческих людей. Один из главных итальянских режиссеров современности Паоло Соррентино недавно посвятил ему целый байопик. Теперь россияне могут увидеть еще одну картину с Апеннинского полуострова, чей сюжет непосредственно связан с биографией его экстравагантного уроженца. Точнее - один небольшой, но очень яркий эпизод его удивительной жизни.

В Москве на уходящей неделе стартовал Российско-итальянский кинофестиваль RIFF, в рамках которого ежемесячно будут демонстрироваться новейшие ленты с родины Пазолини, Феллини и Антониони. Программа изобилует комедиями, и фильм-открытие "Я - миллиардер" относится как раз к этому жанру.

Хитрый и циничный богач Нума Темпеста, ворочающий космическими суммами, промышляющий строительством целых городов в "третьем мире" и, конечно, уклоняющийся от уплаты налогов, оказывается пойманным за руку. И получает за это год общественных работ в приюте для бездомных. Вынужденное столкновение представителей двух противоположных общественных каст становится подспорьем для возникновения множества нелепых ситуаций.

Порой легкость тона, с которой режиссер и сценарист Даниэле Лукетти изучает совсем не смешную, в общем-то, проблему - массовую нищету в родной республике, может даже показаться чрезмерной любителям европейских социальных драмедий вроде "1+1".

Однако в такой нарочитой легкости, пожалуй, и кроется особая трагичность, отражающая специфически итальянское видение мира, накладывающее свой отпечаток на отношения низов и элит. И незримое присутствие в картине Берлускони выражается здесь не только в основной сюжетной линии, но и в этой особой социально-политической реальности, во многой созданной его руками - и авторы не стесняются порой иронично интерпретировать знаменитые цитаты экс-главы итальянского кабмина.

Нума и его подопечные вступают в необычный симбиоз. Те его учат в основном хорошему: альтруизму и семейным ценностям, он их - хорошему разве что в весьма своеобразном контексте: махинациям и шельмовству. В результате, спустя ряд курьезов различного масштаба, разумеется, наступает хэппи-энд, и каждый получает по заслугам: бедняки, как в сказке, обретают финансовое счастье, а бесстыжий двуногий денежный мешок оказывается там, где ему самое место, и только тогда находит неожиданное счастье в простых человеческих радостях.

Всё это, конечно, мило и трогательно - и порой действительно забавно, однако на полноценный социальный комментарий, пожалуй, не тянет. Но если рассматривать "Я - миллионер" просто как поверхностный, хотя и не лишенный остроумия взгляд ироничных итальянцев на самих себя, его просмотр предстает как вполне небессмысленное и в меру приятное времяпрепровождение.

3.5