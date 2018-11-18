Очередной тур регулярного чемпионата мужской баскетбольной Единой лиги прошел без сенсаций. Лидирующие в таблице ЦСКА и "Химки" одержали свои восьмые победы, сохранив двоевластие.

Столичные армейцы на своей площадке переиграли белорусский "Цмоки-Минск" - 119:88. Химчане также дома взяли верх над саратовским "Автодором" - 85:77. Уже вторую встречу подряд за подмосковную команду по болезни не выступал ее лучший бомбардир Алексей Швед.

Зато 35-летний капитан "Химок" Сергей Моня повторил рекорд по числу матчей за этот клуб - 466. Чемпион Европы-2007 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в командной летописи теперь наравне с ныне выступающим за краснодарский "Локомотив-Кубань" Виталием Фридзоном. Единоличным рекордсменом Моня должен стать в ближайшую среду, когда "Химки" в рамках чемпионата Евролиги примут на "Арене Мытищи" черногорскую "Будучность" из Подгорицы.