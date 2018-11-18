Индия закупит у США 24 военных вертолета

Индия направила в США запрос на "срочное приобретение" 24 противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R, которые поступят на вооружение индийских ВМС.

Сумма контракта с Соединенными Штатами оценивается в два миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство PTI. Планируется, что сделка может быть заключена в течение ближайших месяцев.

Ранее правительство Индии одобрило закупку американских противолодочных вертолетов. Эти машины должны будут сменить вертолеты Sea King, которые состоят на вооружении ВМС Индии уже более 30 лет.