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18.11.2018 01:56
Рубрика: В мире

Индия закупит у США 24 военных вертолета

Индия направила в США запрос на "срочное приобретение" 24 противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R, которые поступят на вооружение индийских ВМС.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Сумма контракта с Соединенными Штатами оценивается в два миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство PTI. Планируется, что сделка может быть заключена в течение ближайших месяцев.

Ранее правительство Индии одобрило закупку американских противолодочных вертолетов. Эти машины должны будут сменить вертолеты Sea King, которые состоят на вооружении ВМС Индии уже более 30 лет.

В мире США В мире Юго-Восточная Азия Индия
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