Из итоговой декларации АТЭС исключат спорные моменты

Принята итоговая декларация саммита 26-го Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), хотя ранее сообщалось, что по причине разногласий между участниками документ может быть не утвержден, впервые за все время проведения форумов, начавшихся в 1989 году. Саммит прошел 17-18 ноября в Порт-Морсби, столице Папуа-Новой Гвинеи.

Но в итоге представители секретариата АТЭС сообщили 18 ноября, что итоговая декларация все же будет принята, несмотря на разногласия. Однако из документа исключат спорные пункты. Как заявил премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил, текст коммюнике обнародуют позже.

Как пояснил О'Нил, трения между участниками касались торговли товарами и услугами. Но при этом страны АТЭС остаются привержены созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе свободной и открытой торговли и инвестиционной деятельности, как это определено в Богорской декларации, принятой лидерами экономик АТЭС на саммите в индонезийском Богоре в 1994 году.

В нынешнем саммите приняли участие лидеры и главы правительств 21 экономики АТЭС, в том числе и России. Следующий саммит должен пройти в ноябре 2019 года в Чили.

Цель АТЭС - повышение экономического роста, процветание и развитие экономик азиатско-тихоокеанского региона, на который приходится более 50 процентов мирового ВВП и около 45 процентов мировой торговли.

При перечислении участников АТЭС используется понятие "экономики", а не "страны", потому что в составе этого института присутствует Тайвань, присоединившийся при поддержке КНР.