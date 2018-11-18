Как добродушный бездомный "развел" американцев на 400 тысяч долларов

Каждому автолюбителю, пожалуй, не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда бензин вдруг закончился, а в кармане ни гроша. Вот такая незадача случилась и с Кейт МакКлюр в американском Нью-Джерси. Как в сказке, на помощь пришел оказавшийся рядом добродушный бездомный - отдал девушке последние 20 долларов, после чего она смогла продолжить путешествие.

Но Кейт в долгу не осталась. Сразу запустила в прессе благотворительную кампанию по сбору средств для своего благодетеля - мол, люди давайте поможем обездоленному приобрести кров и вернуть его к нормальному образу жизни. И что вы думаете? Американский мир оказался не без добрых людей. На указанный в объявлении счет довольно скоро поступили аж 400 тысяч долларов.

Вот такая история. Слезу вышибает. Однако, как выяснилось впоследствии, вся эта история была не более чем неплохо инсценированным спектаклем. А актерами в нем были, помимо Кейт, ее бойфренда Марка Д’Амико и, как ни странно, сам бездомный по имени Джонни Боббит, 35-летний военный в отставке. Именно он и стал потом разоблачителем авантюры, спланированной Кейт и Марком. Джонни, будучи ее участником, обиделся на подельников за малый процент от вырученной от аферы суммы и после долгих препирательств с "коллегами" подал на них в суд.

Вот тут и началось расследование этого неприглядного инцидента. Следователи, покопавшись в компьютере Кейт, выяснили, что Кейт и Марк, подключив бездомного Джонни, провели в преступную операцию в надежде на добросердечие сограждан. В электронной переписке девушки полицейские обнаружили послание, адресованное ее подруге, в котором она признавалась: все это я выдумала сама, надеясь на отклик простодушных людей.

Кстати, просадив полученные доллары на покупку автомобиля, на отдых в престижных курортных местах и в казино, Кейт и Марк продолжали публиковать в разных изданиях жалобные объявления о помощи бездомному Джонни. Но, как оказалось, Джонни как был так и оставался бездомным. Вот и, не надеясь на добропорядочность своих "друзей", пошел в суд.

Впрочем, теперь кров ему найдут, как и его подельникам. По предположениям прокуратуры Нью-Джерси всем троим грозят от пяти до десяти лет тюрьмы.