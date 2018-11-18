Казанский "Зенит", руководимый наставником олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимиром Алекно, в четвертый раз подряд и в седьмой суммарно выиграл мужской Суперкубок России.

Впервые в матче за этот трофей волейболистам из столицы Татарстана, которые являются действующими чемпионами страны и обладателями Кубка России, противостоял "Зенит" (Санкт-Петербург). Серебряные призеры Суперлиги-2017/18 смогли взять у хозяев площадки лишь один сет. Итоговый результат - 3:1 (25:16, 21:25, 25:15, 25:20) в пользу казанцев.

Лучшим бомбардиром матча стал диагональный нападающий победителей, лучший волейболист Европы 2017 года Максим Михайлов, набравший 26 очков. Игра прошла в рамках пятого тура предварительного этапа Суперлиги. Казанцы, уже сыгравшие перенесенный матч шестого тура, лидируют и здесь, пока не зная поражений.