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18.11.2018 22:59
Рубрика: Спорт

Прилетел в историю

Климов взял "золото" этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7722 (259)
Исторического успеха добился 24-летний Евгений Климов. Он стал первым из российских спортсменов-мужчин, выигравшим этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Фото: РИА Новости
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Знаковое событие произошло на стартовом этапе КМ-2018/19 в польском городке Висла. Результат Климова по сумме двух попыток - 263,4 балла, он совершил прыжки на 127,5 и 131,5 метра. "Серебро" у серебряного призера Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане немца Штефана Лайе, "бронза" досталась японцу Рею Кобаяси. В первой попытке он улетел дальше всех (137,5 м), но подвела техника приземления.

Прежде высшим результатом россиян на этапах Кубка мира было второе место. Прежний лидер национальной сборной Дмитрий Васильев добивался этого трижды, в том числе и на престижном "Турне четырех трамплинов", один раз отметился "серебром" Павел Карелин.

Теперь ждем следующего этапа Кубка мира, который пройдет 23-25 ноября в Финляндии.

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