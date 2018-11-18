Конькобежец Кулижников завоевал второе "золото" на этапе КМ в Японии

Российский конькобежец Павел Кулижников продолжил успешное выступление на этапе Кубка мира в Японии. Сегодня он стал лучшим на дистанции 1000 метров.

Павел финишировал, показав время 1:7,858 секунды. Вторым стал голландец Кьелд Нейс, третьим пришел еще один представитель Нидерландов Томас Крол. Отметим также, что в протоколе значатся фамилии еще двоих россиян: Виктор Муштаков стал девятым, Денис Юсков - 13-м.

Кулижников, таким образом, выигрывает второй день подряд. Накануне он завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров.

У женщин "серебро" выиграла Наталья Воронина, занявшая второе место на дистанции 3000 метров. Она уступила только голландской спортсменке Эсме Виссер. Третье место - у Мартины Сабликовой из Чехии. Еще одна россиянка, Евгения Лаленкова, стала 14-й.