КС РФ начал изучать закон о сроках давности для статей КоАП

КС РФ начал рассмотрение дела о сроке давности, в течение которого компания может нести ответственность за нарушение КоАП. Проверить статью 4.5 указанного кодекса попросила компания - почтовый оператор, которая теряла и задерживала письма и бандероли.

Как следует из материалов дела, фирма "СПСР-ЭКСПРЕСС" трижды становилась участником судебных процессов в арбитражном суде по инициативе Роскомнадзора. Иски были предъявлены за "осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, лицензией (пункт 3 статьи 14.1 КоАП РФ), а именно за нарушение сроков доставки почтовых отправлений. В соответствии с кодексом давность привлечения к административной ответственности за такое нарушение - два месяца. Однако суды общей юрисдикции посчитали, что фирма нарушала не только условия лицензии, но и права потребителей - ведь они могли не получить в срок важное известие. В таких случаях срок давности - уже год, и почтового оператора оштрафовали. При этом, по мнению заявителей, проблема заключается исключительно в неточных формулировках кодекса.

- Срок давности привлечения к ответственности по конкретной статье особенной части КоАП должен выводиться непосредственно из текста кодекса, а не из фактических обстоятельств, которые зачастую могут быть установлены только в ходе административного расследования, - указали они в жалобе. - Например, установление того факта, что отправитель действовал в качестве потребителя, а не юридического лица.

В подтверждение своей позиции "СПСР-ЭКСПРЕСС" приводит данные о противоречивой практике Верхового суда в аналогичных обстоятельствах, а также ссылается на решение КС РФ 2010 года, в котором указано, что сроки давности "должны иметь не зависящее от каких-либо юридических фактов календарное исчисление". Однако представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, нарушений конституционного принципа определенности, ясности и недвусмысленности законодательства не увидели. Как отметил представитель Роскомнадзора, понятие "потребитель" прямо зафиксировано в законе, а на статус отправителя указывают данные, которые необходимо указывать при отправлении посылки. Соответственно, если речь идет о нарушении прав потребителей, то применяются соответствующие законы и санкции. Доводы сторон КС еще раз изучит в закрытом режиме. О дате провозглашения решения станет известно позднее.