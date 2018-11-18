КС РФ начал изучать закон о сроках давности для статей КоАП

Новости

В Болгарии начались массовые протесты населения 20:53
В Киеве задержан помощник Надежды Савченко 20:17
Трамп оценил свою работу на "пять с плюсом" 20:08
В Москве мужчину насмерть сбил скоростной поезд "Волга" 19:55
Сборная Англии прошла в финал Лиги наций, выбив Хорватию в лигу B 19:47
"Зенит" в товарищеском матче одержал победу над "Шальке" 19:40
Пять человек погибли при взрыве в иракском Тикрите 19:24
Обновленный Nissan Qashqai: Когда японский кроссовер появится в России 19:22
В США вагоны поезда с пропаном рухнули на шоссе 19:08
В центре Киева избит канадский журналист 18:38
"Умер Женя Осин, оттого что пил он": Шнуров опубликовал новые стихи 18:34
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП 18:30
Ученые рассказали о простом способе поддержания здорового веса 18:12
СМИ: В убийстве Хашкаджи нашли "палестинский след" 18:09
Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ 17:33
У пострадавшей гонщицы "Формулы-3" диагностирован перелом позвоночника 17:28
Умер создатель петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий 17:23
Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов 17:11
Песков рассказал о силе "Турецкого потока" 17:07
Последняя любовь Евгения Осина рассказала о причинах его алкоголизма 16:55
Марадона вывел "Дорадос" в полуфинал мексиканской лиги 16:50
В США провели поминальную службу в честь полицейской собаки 16:42
Самый честный таксист из Киргизии стал звездой соцсетей 16:39
Умерла Народная артистка СССР Диана Петриненко 16:31
Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 19:14
Рубрика: Власть

Оценить потери

КС РФ начал изучать закон о сроках давности для статей КоАП
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
КС РФ начал рассмотрение дела о сроке давности, в течение которого компания может нести ответственность за нарушение КоАП. Проверить статью 4.5 указанного кодекса попросила компания - почтовый оператор, которая теряла и задерживала письма и бандероли.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Как следует из материалов дела, фирма "СПСР-ЭКСПРЕСС" трижды становилась участником судебных процессов в арбитражном суде по инициативе Роскомнадзора. Иски были предъявлены за "осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, лицензией (пункт 3 статьи 14.1 КоАП РФ), а именно за нарушение сроков доставки почтовых отправлений. В соответствии с кодексом давность привлечения к административной ответственности за такое нарушение - два месяца. Однако суды общей юрисдикции посчитали, что фирма нарушала не только условия лицензии, но и права потребителей - ведь они могли не получить в срок важное известие. В таких случаях срок давности - уже год, и почтового оператора оштрафовали. При этом, по мнению заявителей, проблема заключается исключительно в неточных формулировках кодекса.

- Срок давности привлечения к ответственности по конкретной статье особенной части КоАП должен выводиться непосредственно из текста кодекса, а не из фактических обстоятельств, которые зачастую могут быть установлены только в ходе административного расследования, - указали они в жалобе. - Например, установление того факта, что отправитель действовал в качестве потребителя, а не юридического лица.

Фото: Depositphotos.com
КС изучит вопрос присутствия иностранцев в российских СМИ

В подтверждение своей позиции "СПСР-ЭКСПРЕСС" приводит данные о противоречивой практике Верхового суда в аналогичных обстоятельствах, а также ссылается на решение КС РФ 2010 года, в котором указано, что сроки давности "должны иметь не зависящее от каких-либо юридических фактов календарное исчисление". Однако представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, нарушений конституционного принципа определенности, ясности и недвусмысленности законодательства не увидели. Как отметил представитель Роскомнадзора, понятие "потребитель" прямо зафиксировано в законе, а на статус отправителя указывают данные, которые необходимо указывать при отправлении посылки. Соответственно, если речь идет о нарушении прав потребителей, то применяются соответствующие законы и санкции. Доводы сторон КС еще раз изучит в закрытом режиме. О дате провозглашения решения станет известно позднее.

Власть Право Административное право Судебная власть Конституционный суд Административное законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков опроверг предположения о сепаратной сделке по Курилам
На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП
Россельхознадзор ограничил транзит мяса птицы из США по территории РФ
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике
Янукович пробудет в больнице около трех недель