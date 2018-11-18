Саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического партнерства (она существует почти 30 лет) впервые завершился без принятия участниками совместной декларации. Острые противоречия между США и Китаем по вопросу о торговле не позволили прийти даже к самым общим формулам.

АТЭС - порождение эпохи, когда казалось, что глобализация необратимо меняет не только мировую экономику, но и международные отношения. Организация была создана в 1989 году - а это был год кардинального перелома в глобальной политике. Исчезновение коммунистического блока в Европе, окончание холодной войны, провозглашение "конца истории", волна демократических преобразований по всему миру… Все настраивало на позитивный и линейный лад - мол, торная дорога человеческого развития, наконец, определилась, а поведет всех по ней наиболее прогрессивная часть мирового сообщества в лице Запада. Надо сказать, что Азия в тот момент считалась важной, но все-таки второстепенной частью света, флагманом и местом главных событий служила Европа. Она и показывала остальным, в том числе в Азии, правильный путь.

Спустя почти 30 лет Европа сражается со своими внутренними проблемами и заметно утратила не только лидерские позиции, но и вообще международную роль. Азия, напротив, последовательно поднималась в мировой иерархии, достигла экономических успехов, которые затем стала быстро конвертировать в политические. Но наиболее интересные изменения произошли с Соединенными Штатами. Они сохранили и упрочили доминирующую роль на планете, однако понимание ее в какой-то момент резко изменилось.

АТЭС, как и вся концепция АТР, активно продвигалась американцами, поскольку соответствовала идеологии глобализации без границ по правилам многостороннего сотрудничества и под эгидой самой большой экономики мира. К началу 2010-х гг. трактовка поплыла. Стоит отметить, что совсем не Дональд Трамп, а Барак Обама провозгласил: цель предложенного им Транстихоокеанского торгового партнерства - чтобы правила торговли устанавливали США, а не Китай. То есть КНР из картины всеобщего счастья исключили. Трамп гневно разорвал ТТП, как только пришел в Белый дом (у него вообще аллергия на многосторонние торговые соглашения), но по части Китая продолжил движение в том же направлении, только намного быстрее. Слово за слово, тариф за тариф, и вот уже на АТЭС Си Цзиньпин и Майкл Пенс вступают в жесткую перепалку. Вице-президент США, которому отведена роль злого следователя по китайскому делу, напрямую призвал страны региона саботировать любимое творение Пекина "Один путь, один пояс", потому что Китай-де заманивает государства в долговую кабалу и потом делает с ними, что хочет. Какая уж тут совместная декларация…

В том, что касается региональной архитектуры, Вашингтон теперь совсем не интересуется принципами АТР, зато продвигает совсем другую концепцию - Индо-Тихоокеанского региона, основой которого должен стать четырехугольник Индия-Япония-Австралия-США. Конфигурация прежде всего политико-стратегическая, а не экономическая, с одной понятной задачей: сдерживание Китая.

Обострение конкуренции в Азии - уже не экономической и даже не военно-политической, а геостратегической, концептуальной - очередное свидетельство двух обстоятельств. Во-первых, Азия, несомненно, превращается в главную арену мировой политики. Во-вторых, ставки в игре растут много быстрее, чем можно было себе представить.

А что Россия во всей этой палитре? Прежде всего, отрадно, что еще несколько лет назад был взят курс на восстановление баланса нашей внешней политики за счет расширения отношений с Азией. Изъянов и недоделок множество, но процесс успешно движется. Россия, скажем прямо, не ведущая сила в этой части мира, где оперируют экономические тяжеловесы. Однако доминирование военно-политической повестки, само по себе - достаточно опасное, дает Москве дополнительные возможности - в этой сфере Россия игрок высшего дивизиона. Столкновение концепций - китайской и американской - ставит страны региона в тяжелое положение, толкает их к выбору, который они делать не хотят. К тому же, это выбор совершенно не соответствует общей мировой тенденции к гибкости и многовекторности вместо жестких альянсов и партнерств. Россия в Азии является скорее нейтральным и относительно свободным действующим лицом. И точно пока никем не воспринимается в качестве угрозы.

Минувшая неделя стала успешной для российской политики в Азии. Участие президента в саммите ВАС и встрече Россия - АСЕАН, а премьер-министра в том самом незадачливом заседании АТЭС показало, что интерес к взаимодействию с Россией растет - в том числе из-за всеобщей неразберихи и неуверенности. В среду в Малайзии пройдет очередной ежегодный Азиатский форум "Валдая", где соберутся эксперты со всего региона. Динамика развития этих мероприятий - хороший индикатор. Несколько лет назад форум воспринимался скорее как экзотика с не вполне понятным содержанием. Сейчас - это неотъемлемая составляющая деятельности, а повестка у нее насыщенная и все более прикладная. Ну а следующий год обещает быть весьма залихватским - в отношениях США и Китая, двух Корей, России и Японии, Индии и КНР и т.д. предстоит много событий. Темп терять не дадут.