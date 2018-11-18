Медведев начал свой официальный визит во Вьетнам

В воскресенье глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев прилетел в Ханой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что официальный визит продлится два дня. За это время премьер-министр встретится со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, генсеком ЦК Компартии Нгуен Фу Чонгом и другими высокопоставленными лицами.

На повестке дня - обсуждение самых важных тем двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере торговли, энергетики и инвестиций. Кроме того, в программе визита значится рассмотрение хода подготовки к Году Вьетнама в РФ и Года России во Вьетнаме.