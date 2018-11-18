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18.11.2018 21:54
Рубрика: Спорт

Чемпионский гонорар

Мейвезеру предложили 150 миллионов долларов за бой с Хабибом
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему предложили 150 миллионов долларов за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Фото: Harry How/Getty Images
Тренер Макгрегора: Конор одержим идеей реванша с Нурмагомедовым

По словам главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайт, организация готова заплатить эти деньги Мейвезеру. Но произойдет это только в том случае, если бой с Хабибом пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА), а не бокса, как это было в поединке Флойда с Конором Макгрегором в прошлом году.

- В тот раз мы пришли к нему, теперь пусть он прибудет к нам. Это будет справедливо, - подчеркнул Уайт. - Флойд, ты хочешь драться? Хочешь заработать 150 миллионов долларов? Тогда подумай и приходи к нам. Мы тебя ждем.

Ранее Мейвезер и Нурмагомедов обменялись репликами в социальных сетях относительно возможности проведения поединка. В отличие от Хабиба, американец готов провести бой только по правилам бокса.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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