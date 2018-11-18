Мейвезеру предложили 150 миллионов долларов за бой с Хабибом

Непобежденному американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему предложили 150 миллионов долларов за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайт, организация готова заплатить эти деньги Мейвезеру. Но произойдет это только в том случае, если бой с Хабибом пройдет по правилам смешанных единоборств (ММА), а не бокса, как это было в поединке Флойда с Конором Макгрегором в прошлом году.

- В тот раз мы пришли к нему, теперь пусть он прибудет к нам. Это будет справедливо, - подчеркнул Уайт. - Флойд, ты хочешь драться? Хочешь заработать 150 миллионов долларов? Тогда подумай и приходи к нам. Мы тебя ждем.

Ранее Мейвезер и Нурмагомедов обменялись репликами в социальных сетях относительно возможности проведения поединка. В отличие от Хабиба, американец готов провести бой только по правилам бокса.