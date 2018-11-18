А я начну с безнадежно проигранного вида - мужского катания, где победил, что и не вызывало сомнений, великий японец Юдзуру Ханю. Впервые в истории попал в тройку призером Гран-при, да еще вторым номером, грузин Морис Квителашвили. Крошечный японец Юзуки Томоно - третий. А где наши? Большая надежда Михаил Коляда - четвертый, а о местах Андрея Лазукина и Артура Дмитриева хочется поскорее забыть.

И все-таки, как сильно в мире влияние российской школы фигурного катания. Понятно, что среди 12 участников тройка наших. А вот Швецию представляет фигурист из Питера Александр Майоров, за США выступает тоже бывший наш соотечественник Алексей Красножон.

Вслед за Юдзуру Ханю на соревнованиях по всему миру тянется длинный шлейф тысяч его поклонников. Добрались они и до "Мегаспорта", обеспечив аншлаг. И Ханю не разочаровал. Короткая его программа, в которой он победил с новым мировым рекордом, была изумительно безошибочна. Произвольную откатал, если сравнивать с им же поднятой высоченной планкой, хуже.

Но когда Ханю пришел на пресс-конференцию с завязанной лодыжкой и опираясь на костыль, все стало ясно. Я помог ему усесться на привычное место в центре стола. И Ханю извинился за причиненные нам, ведущим конференцию, неудобства. Вот такой это парень. Работать с ним приятно. Он легок и исключительно вежлив в общении - не просто по-японски, а по-человечески. Объяснил, что утром на тренировке получил серьезную травму и долго размышлял, выходить ли на лед. Вышел, преодолевая боль, потому что "не мог расстроить своих японских болельщиков и чудесную русскую публику, так за него переживающую. Хотя я и попал в финал Гран-при, выступление в Ванкувере неочевидно. У меня осталось на лечение всего три недели". И добавил очень меня тронувшее: "Возвращаюсь в Москву каждый раз с чувством радости. И мне так хочется поделиться с нею всеми, кто приходит на встречу со мной. Пусть зрители не получили от меня всего, чего ждали. Прошу за это прощения". Вы слышали от какой-нибудь спортивной звезды нечто подобное? А я услышал и еще кое-что, чего никогда не бывает. Ханю поблагодарил нас за ведение пресс-конференции. И очень медленно, опираясь на костыль, побрел в раздевалку.

У танцевальных пар победители были также очевидны, как у мужчин. Александра Степанова - Иван Букин первенствовали с явным преимуществом, на которое никто и не покушался. А ведь в прошлом неудачном для спортсменов году бедного Ваню отстранили от Олимпиады, даже не объяснив за что.

Нынешнее выступление для "РГ" прокомментировал Андрей Миненков, двукратный чемпион мира в танцах на льду: "Пара повзрослела. Выполняет все элементы с появившимся артистизмом, понимая то, что делает на льду. Потому и попали в финал Гран-при. На мой взгляд, это наша лучшая на сегодня пара, у которой есть шансы бороться за медали чемпионата Европы. Вы спрашиваете о моем отношении к ажиотажу вокруг мировых рекордов. Но ведь оценки даются за данное выступление на каком-то турнире одной конкретно взятой бригадой судей. Это их мнение, с которым никто не спорит. Но придет другая бригада, оценит прыжки, вращения по-своему. Разве кто-то будет ползать по льду, измеряя, скажем, высоту прыжка? Давайте считать все эти рекорды чистым развлечением".

В парном катании картина безоговорочной победы тоже повторилась. К Евгении Тарасовой - Владимиру Морозову никто из конкурентов не смог приблизиться. И это при том, что Женя на утренней тренировке получила тяжелую травму. У бортика стоял наш фигурист-парник Александр Коровин, с которым и столкнулась Тарасова. Тот случай, когда никто не виноват. Но в результате "скорая", больница, операция. Хирурги рану на подбородке зашили, наложив несколько швов.

Вот мнение Валентина Писеева, почетного президента Федерации фигурного катания на коньках России: "Мужественная Женя! Не всякий бы вышел на лед с такой травмой. Катались они с Морозовым хорошо. Тарасова в начале программы допустила ошибку, не прыгнула тройной сальхов. И все равно получился лучший прокат пары в этом сезоне. А бойцовские качества, не впервые партнершей проявленные, позволяют думать о новых победах. Пару теперь тренирует Максим Траньков. Ушел Робин Шолковы, что вполне понятно. Чувствуется, у Транькова энтузиазм, желание, умение понять фигуристов и научить. Опыт у Максима огромный. Есть у молодого тренера серьезные перспективы. Надо сосредоточиться ему именно на тренерском поприще. С Максимом жду от Тарасовой - Морозова новых шагов вперед".

И, наконец, о девушках. Алина Загитова не испытала на этом этапе особой конкуренции. Она изменилась. Здорово вытянулась. Представляю, чего стоит ей и тренеру Этери Тутберидзе сохранить прежнюю легкость катания и отточенные сложнейшие прыжки. Но в Алину заложено столько, что ей, как мне кажется, никак не угрожает участь американки Грейси Голд. Несколько лет назад ее буквально воспевали, называя золотоволосую стройняшку победительницей будущих Олимпиад. Однако с красавицей произошло то, что часто происходит на девичьем переломе. Она подросла, поправилась, бросила было спорт, а теперь вроде вернулась. Лучше бы она этого не делала. Полноватая Голд превратилась в огромных размеров тень бывшей Грейси. Последнее место и чувство жалости - вот что осталось от прежней большой грациозной золотоволосой надежды. А Загитова будет бороться в финале Гран-при с, как я понимаю, японками. Они с удивительной скоростью перенимают у россиянок все лучшее. Возможно, добавляя в кипящий тренировочный котел еще и врожденное трудолюбие.

Эксклюзив

Своими впечатлениями с "РГ" по выступлению мужчин поделился Рафаэль Арутюнян. Известный наш специалист уже долгие годы тренирует в США многих знаменитостей.

Рафаэль, как бы вы оценили выступление Юдзуру Ханю?

Арутюнян: Давайте не просто о его катании. А с того, что Ханю многие называют внеземным фигуристом, спортсменом, сошедшим с неба. У него потрясающие способности, которые он реализовал именно там, где и должен был - на льду.

Наверное, и благодаря своему канадскому тренеру Брайану Орсеру и работающим с ним хореографам.

Арутюнян: И им тоже. А главное, своему таланту. Но помимо всего этого есть в Ханю и еще нечто.

Что же?

Арутюнян: Умение быть прекрасным не только на льду. У него своя линия поведения, которую спортивная команда с тренером вряд ли могли бы подсказать. Возможно, тут секрет в родительских генах.

Но его папа и мама - люди очень простые.

Арутюнян: Есть что-то еще, данное от высшего существа.

От Бога?

Арутюнян: Именно. Юдзуру, быть может, кто-то и обыграет на льду. Но в жизни - он неповторим.

Рафаэль, а что скажете о наших?

Арутюнян: Несмотря ни на что, мне нравится Коляда. Приятный парень, отличный фигурист. У него полный контакт с тренером Чеботаревой, которая тренирует Мишу с детского сада. Но его очень часто прессуют ваши коллеги-журналисты. Ну что вы все написали о нем после неудачной короткой, где он остался восьмым? Этого делать не надо. К чему это: ой, он упал. Не сделал четверного. Ну позвольте человеку освоить все, что он в силах освоить. Для этого требуется время. У Михаила его впереди немало.

Но ведь Миша действительно часто падает.

Арутюнян: А это у нас такой вид спорта. В фигурном катании главное другое, что Коляда с успехом и делает: после падений он подымается. Вот и в произвольной собрался, бился, перескочил на четвертое место.