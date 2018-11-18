На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП

Сторонники автокефалии на Украине попытались взять штурмом резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

Согласно заявлению, группа провокаторов с плакатами штурмовали резиденцию и пытались выломать ворота, выкрикивая оскорбления в адрес владыки Ефрема, потому что он не одобряет идею предоставления автокефалии Украине. Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

Один из протестующих заявил, что он - член радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Другой рассказал, что не разбирается в вопросе, но выступает "за свободную Украину".

Позднее нападавшие прекратили попытки штурма, развесили вокруг резиденции плакаты и удалились.

Ранее в ноябре в Киево-Печерской Лавре прошел Собор епископов Украинской православной церкви под председательством Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия. На нем было принято заявление о том, что предоставление Украине Томоса об автокефалии не отражает внутренней церковной необходимости и усилит конфликты среди украинского народа.