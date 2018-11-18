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18.11.2018 18:30
Рубрика: В мире

На Украине попытались штурмом взять резиденцию митрополита УПЦ МП

Текст: Константин Волков

Сторонники автокефалии на Украине попытались взять штурмом резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП).

Согласно заявлению, группа провокаторов с плакатами штурмовали резиденцию и пытались выломать ворота, выкрикивая оскорбления в адрес владыки Ефрема, потому что он не одобряет идею предоставления автокефалии Украине. Полиция наблюдала за происходящим, но не вмешивалась.

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Один из протестующих заявил, что он - член радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Другой рассказал, что не разбирается в вопросе, но выступает "за свободную Украину".

Позднее нападавшие прекратили попытки штурма, развесили вокруг резиденции плакаты и удалились.

Ранее в ноябре в Киево-Печерской Лавре прошел Собор епископов Украинской православной церкви под председательством Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия. На нем было принято заявление о том, что предоставление Украине Томоса об автокефалии не отражает внутренней церковной необходимости и усилит конфликты среди украинского народа.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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