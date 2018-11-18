National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США

Нехватка сил и ресурсов - главные проблемы армии США. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

По мнению авторов материала, "серьезный кризис" в национальной обороне США связан в первую очередь с тем, что численность американских войск сейчас находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

На эту проблему неоднократно указывали различные эксперты. Например, ВМС США заявляли, что им необходимы 355 военных кораблей, но на данный момент их 286. ВВС страны нуждаются в 386 эскадрильях, однако сейчас располагают лишь 312. Сухопутные войска, в свою очередь, считают, что им нужны полмиллиона солдат, но их сейчас 476 тысяч.

Причину проблем издание видит в сокращении бюджетных расходов на оборону. Акт по контролю за бюджетом, утвержденный в 2011 году, привел к сокращению финансирования нужд Пентагона на 539 миллиардов долларов, хотя глава Минобороны Джеймс Мэттис не раз говорил о необходимости увеличения расходов на оборону, пишет РИА Новости.

Еще одна проблема, по мнению National Interest - нехватка американского контингента в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также отсутствие стратегии для противодействия России и Китаю.

Ранее эксперты США предрекли своей стране поражение в случае возможных военных конфликтов, в том числе с Россией или КНР. В документе подчеркивалось, что военное превосходство Вашингтона сократилось до опасного уровня.