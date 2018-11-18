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18.11.2018 08:43
Рубрика: В мире

National Interest рассказал о серьезном кризисе в обороне США

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Нехватка сил и ресурсов - главные проблемы армии США. Об этом пишет американское аналитическое издание по военно-политической тематике The National Interest.

По мнению авторов материала, "серьезный кризис" в национальной обороне США связан в первую очередь с тем, что численность американских войск сейчас находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

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На эту проблему неоднократно указывали различные эксперты. Например, ВМС США заявляли, что им необходимы 355 военных кораблей, но на данный момент их 286. ВВС страны нуждаются в 386 эскадрильях, однако сейчас располагают лишь 312. Сухопутные войска, в свою очередь, считают, что им нужны полмиллиона солдат, но их сейчас 476 тысяч.

Причину проблем издание видит в сокращении бюджетных расходов на оборону. Акт по контролю за бюджетом, утвержденный в 2011 году, привел к сокращению финансирования нужд Пентагона на 539 миллиардов долларов, хотя глава Минобороны Джеймс Мэттис не раз говорил о необходимости увеличения расходов на оборону, пишет РИА Новости.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Еще одна проблема, по мнению National Interest - нехватка американского контингента в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также отсутствие стратегии для противодействия России и Китаю.

Ранее эксперты США предрекли своей стране поражение в случае возможных военных конфликтов, в том числе с Россией или КНР. В документе подчеркивалось, что военное превосходство Вашингтона сократилось до опасного уровня.

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