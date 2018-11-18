Минпромторг России объявил об очередном этапе проведения международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.

Реализация шельфовых проектов является одним из приоритетов развития нефтегазового комплекса страны. Конкурс, направленный на популяризацию инновационных разработок по освоению Арктики, стал одним из шагов по реализации этой стратегии.

В Арктической зоне сосредоточена колоссальная ресурсная база. По данным Минприроды России, уже разведанные запасы включают в себя 55 триллионов кубометров природного газа, 7,3 миллиарда тонн нефти и 2,7 миллиарда тонн газового конденсата. Помимо этого, здесь есть залежи угля, меди, никеля и редкоземельных металлов. Ресурсной базы Арктики достаточно, чтобы покрывать потребности внутреннего рынка и поставок на экспорт.

Однако добыча этих ресурсов в арктических условиях сложна и дорогостояща. Именно поэтому требуются прорывные идеи и инновационные технологии, позволяющие открыть эту кладовую для нужд экономики. Этим целям и служит ежегодный международный конкурс, проводимый с 2014 года при поддержке правительства и Минэнерго России. На конкурс в первый год его проведения было представлено 73 работы от 35 компаний, в 2015 году - уже 93 работы от 47 организаций, а в 2016 году - 183 работы от 71 компании.

На конкурс 2018 года было представлено 84 работы от 82 организаций. Лауреатом первой премии признана совместная работа Научно-производственного предприятия подводных технологий "Океанос", Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и МГУ им. М.В. Ломоносова на тему "Концепция роботизированной подводной сейсморазведки в подледных акваториях".

Ресурсной базы Арктики достаточно, чтобы покрывать потребности внутреннего рынка и поставок на экспорт

Теперь у ученых и практиков есть возможность поучаствовать в новом этапе конкурса. Основные его направления прежние: комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны; разработка и внедрение передовых технологий, включая разработку новых или адаптацию существующих к арктическим условиям - например, разработки по робототехнике. Требуется также разработка материалов, адаптированных к условиям Арктики.

Кроме этого, одним из направлений конкурса является создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей стабильную связь для населения и хозяйствующих субъектов региона. Интересными могут быть и такие темы, как создание, эксплуатация, использование искусственных островов, установок, сооружений, а также научные исследования по защите и сохранению морской среды, природных ресурсов континентального шельфа, захоронению отходов и др.

Победители конкурса будут награждены не только дипломами, почетными знаками и удостоверениями к ним, но и денежными премиями. В конкурсе могут принять участие представители организаций, коллективы численностью не более десяти человек, а также сотрудники и учащиеся образовательных учреждений.