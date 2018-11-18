Офицерам и генералам МВД продлят срок службы

Офицерам, начиная от майора и старше, предложено увеличить предельный возраст службы.

Такую поправку в закон о службе в органах внутренних дел предложило МВД. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

Согласно этим поправкам майоры и подполковники смогут служить до 55 лет, вместо нынешних 50, полковники - до 60 лет, вместо 55 лет, а генерал-майоры и генерал лейтенанты - до 65. То есть, как генерал-полковники.

Как считают в МВД, это уберет лишние барьеры для сохранения на службе квалифицированного личного состава, способного по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел. Также это позволит эффективно использовать опыт таких сотрудников.

При этом сохраняется прежний срок выслуги для ухода на пенсию - 20 лет. Довольно частая ситуация, когда отслужив 20 лет в полиции, сотрудники уходят на пенсию и находят еще нормальную работу. Но для тех сотрудников, которые дослужились до званий полковников и генералов, найти работу на гражданке сложно в силу возраста. Поэтому возможность служить дальше, для них только благо.

Сохраняется возможность продлить срок службы еще на пять лет, если позволяет здоровье. При этом сейчас продлевать срок службы необходимо каждый год. Если законопроект будет принят, то продлить срок службы можно будет на любой период в пределах пяти лет. Если проект будет принят полковникам, находящимся на службе, которым исполнится 60 лет, и которые продлевали срок службы каждый год, можно будет снова продлевать срок службы до 65 лет.