Ольга Васильева: У учителя должно остаться только три рабочих документа

Министр просвещения Ольга Васильева призвала сократить бюрократическую нагрузку на педагогов. Об этом он заявила в эфире программы "Толстой. Воскресенье".

- На сегодня у учителя должно быть три документа: его план, электронные журнал и дневник, - подчеркнула она. - Все наши контрольно-проверяющие органы, которые требуют от бедных руководителей то количество отчетов, могут получить на сайте школы все. Это та самая цифровая школа, которая есть в идеале.

Кроме того, министр призвала и учителей, учеников и родителей перестать пугать и пугаться ЕГЭ. Благодаря экзамену у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы. В Москве соотношение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 70 к 30.

- Мы давно уже отошли от ответов только "да" и "нет", крестиков и галочек, на большинство вопросов нужны развернутые ответы, - подчеркнула она.