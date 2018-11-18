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18.11.2018 16:14
Рубрика: Общество

Ольга Васильева: У учителя должно остаться только три рабочих документа

Текст: Ксения Колесникова

Министр просвещения Ольга Васильева призвала сократить бюрократическую нагрузку на педагогов. Об этом он заявила в эфире программы "Толстой. Воскресенье".

Фото: Илья Сергеев/РГ
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- На сегодня у учителя должно быть три документа: его план, электронные журнал и дневник, - подчеркнула она. - Все наши контрольно-проверяющие органы, которые требуют от бедных руководителей то количество отчетов, могут получить на сайте школы все. Это та самая цифровая школа, которая есть в идеале.

Кроме того, министр призвала и учителей, учеников и родителей перестать пугать и пугаться ЕГЭ. Благодаря экзамену у ребят из провинции появилось больше возможностей поступать в сильные столичные вузы. В Москве соотношение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 70 к 30.

- Мы давно уже отошли от ответов только "да" и "нет", крестиков и галочек, на большинство вопросов нужны развернутые ответы, - подчеркнула она.

Общество Образование Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
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