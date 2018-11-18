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18.11.2018 17:33
Рубрика: В мире

Партия президента Молдавии высказалась за сближение с РФ

Текст: Константин Волков

На митинге Партии социалистов в центре Кишинева, прошедшем 18 ноября, была принята резолюция, призывающая к сближению с Россией.

Как сказано в резолюции, Молдавия должна сближаться с Россией и стать полноправным членом ЕАЭС, но при этом сохранить хорошие отношения с Евросоюзом.

Фото: AP
Додон: Мы не будем дружить против России

Резолюция представляет собой, по сути, программу Партии социалистов, с которой она пойдет на парламентские выборы, назначенные на 24 февраля 2019 года. В частности, в документе обозначена также цель закрыть представительство НАТО в Молдавии, сохраняя нейтралитет страны, закрепленный в конституции. Также социалисты обещают урегулировать проблемы с Приднестровьем и запретить в Молдавии партии и движения, выступающие за объединение Молдавии с Румынией.

Кроме того, в программе содержится обещание, что в случае победы на выборах социалисты станут добиваться повышения средней зарплаты до 600 евро (сейчас около 220 евро), пенсии - до 300 евро (сейчас - порядка 80 евро).

В резолюции содержится обещание добиваться снижения пенсионного возраста, а также бесплатных медицины и образования.

Выступивший на митинге президент Молдавии Игорь Додон, выдвиженец от Партии социалистов, заявил, что он уверен в победе социалистов на парламентских выборах, но призвал постараться увеличить отрыв от соперников, потому что "мы знаем, с кем имеем дело, и нам важно не только победить, но и защитить победу".

В мире экс-СССР Молдавия
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