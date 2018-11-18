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18.11.2018 17:11
Рубрика: Власть

Песков рассказал о занятиях Путина во время перелетов

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Президент традиционно совершает много визитов - это и поездки по стране, и перелеты за рубеж. О том, чем же занимается Владимир Путин во время долгого пребывания на борту своего авиалайнера, рассказал в эфире "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Он работает с документами, потому что к нему поступают документы. Ведь указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, сначала должны быть подписаны президентом", - заметил представитель Кремля.

"Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты СМИ", - добавил Песков.

А вот на чтение художественных книг во время перелетов у президента бывает совсем мало времени.

Власть Работа власти Президент
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