Успех португальцев особо ценен тем, что добились они его без Криштиану Роналду. Последний матч за сборную нападающий "Ювентуса" провел на чемпионате мира в России. Сразу после турнира он приостановил карьеру в национальной команде.
По словам главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша, Криштиану должен вернуться к старту отборочного цикла чемпионата Европы - в марте следующего года.
- Никто не отказался бы от такого игрока, как Роналду. С Криштиану у нас будет больше уверенности в себе, - отметил Сантуш.
Таким образом, Роналду поможет своей сборной и в финальной стадии Лиги наций, которая пройдет в июне 2019 года именно в Португалии. Благодаря победе в группе южане опередили в гонке за право принять решающие матчи итальянцев с поляками - так получилось, что три страны, чьи команды попали в одну группу, дружно претендовали на организацию финального турнира.
- Мы здорово играли первые 70 минут, а затем резко сдали. Это вполне ожидаемо. Ни одна команда в мире не может держать темп на протяжении всего матча. У нас много молодежи. Нам нужно время, - оправдывался после ничьей с португальцами главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Жаловаться на все подряд и не признавать собственных ошибок - это в духе Манчини. Он занимался этим и в предыдущих командах. В частности, питерском "Зените", откуда специалист ушел прошлым летом в сборную.
Роберто может сколько угодно говорить о необходимости дать ему время и не спешить с выводами. Но итальянским болельщикам и федерации футбола нужен результат. А его нет. В трех матчах Лиги наций "Скуадра адзурра" забила лишь два мяча. Даже поляки, досрочно вылетевшие во второй дивизион, отличились трижды.
В отличие от Манчини, со своей задачей здорово справляется Рональд Куман. При нем голландская сборная, пропустившая подряд два крупных турнира, преобразилась. И у нее есть неплохие шансы на победу в группе. Для этого "оранжевым" достаточно будет не проиграть в гостях Германии. В этом случае Голландия с семью набранными очками сравняется с Францией, но опередит чемпионов мира за счет личных встреч.
Помочь команде Кумана в игре с немцами может то обстоятельство, что у соперника не будет никакой турнирной мотивации. Германия досрочно вылетела во второй дивизион, лишившись всяких шансов остаться в элите после победы голландцев над французами (2:0).
Вслед за Боснией и Украиной, в Лигу А вышли датчане. В ключевом матче скандинавы одолели в гостях Уэльс (2:1) и стали недосягаемыми как для валлийцев, так и для ирландцев. У Дании отличились Николай Йоргенсен с Мартином Брейтуэйтом.
Близки к повышению в классе белорусы. Победив Люксембург (2:0), они вышли на первое место в группе 2 Лиги D. Чтобы не упустить лидерство, команде Игоря Криушенко достаточно не уступить в последнем матче на выезде Сан-Марино. Задача, прямо скажем, несложная.