Сборная Португалии первой вышла в финальную стадию Лиги наций, в которой примут участие четыре лучшие команды элитного дивизиона. Чемпионы Европы отстояли ничью на выезде с итальянцами (0:0) и досрочно выиграли свою группу.

В матче с итальянцами Португалия показала не самую яркую игру, но добилась нужного результата. Фото: REUTERS

Успех португальцев особо ценен тем, что добились они его без Криштиану Роналду. Последний матч за сборную нападающий "Ювентуса" провел на чемпионате мира в России. Сразу после турнира он приостановил карьеру в национальной команде.

По словам главного тренера португальской сборной Фернанду Сантуша, Криштиану должен вернуться к старту отборочного цикла чемпионата Европы - в марте следующего года.

Португалия примет финальную стадию Лиги наций, в которой сыграют четыре лучшие сборные элитного дивизиона

- Никто не отказался бы от такого игрока, как Роналду. С Криштиану у нас будет больше уверенности в себе, - отметил Сантуш.

Таким образом, Роналду поможет своей сборной и в финальной стадии Лиги наций, которая пройдет в июне 2019 года именно в Португалии. Благодаря победе в группе южане опередили в гонке за право принять решающие матчи итальянцев с поляками - так получилось, что три страны, чьи команды попали в одну группу, дружно претендовали на организацию финального турнира.

- Мы здорово играли первые 70 минут, а затем резко сдали. Это вполне ожидаемо. Ни одна команда в мире не может держать темп на протяжении всего матча. У нас много молодежи. Нам нужно время, - оправдывался после ничьей с португальцами главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Жаловаться на все подряд и не признавать собственных ошибок - это в духе Манчини. Он занимался этим и в предыдущих командах. В частности, питерском "Зените", откуда специалист ушел прошлым летом в сборную.

Роберто может сколько угодно говорить о необходимости дать ему время и не спешить с выводами. Но итальянским болельщикам и федерации футбола нужен результат. А его нет. В трех матчах Лиги наций "Скуадра адзурра" забила лишь два мяча. Даже поляки, досрочно вылетевшие во второй дивизион, отличились трижды.

В отличие от Манчини, со своей задачей здорово справляется Рональд Куман. При нем голландская сборная, пропустившая подряд два крупных турнира, преобразилась. И у нее есть неплохие шансы на победу в группе. Для этого "оранжевым" достаточно будет не проиграть в гостях Германии. В этом случае Голландия с семью набранными очками сравняется с Францией, но опередит чемпионов мира за счет личных встреч.

Помочь команде Кумана в игре с немцами может то обстоятельство, что у соперника не будет никакой турнирной мотивации. Германия досрочно вылетела во второй дивизион, лишившись всяких шансов остаться в элите после победы голландцев над французами (2:0).

Вслед за Боснией и Украиной, в Лигу А вышли датчане. В ключевом матче скандинавы одолели в гостях Уэльс (2:1) и стали недосягаемыми как для валлийцев, так и для ирландцев. У Дании отличились Николай Йоргенсен с Мартином Брейтуэйтом.

Близки к повышению в классе белорусы. Победив Люксембург (2:0), они вышли на первое место в группе 2 Лиги D. Чтобы не упустить лидерство, команде Игоря Криушенко достаточно не уступить в последнем матче на выезде Сан-Марино. Задача, прямо скажем, несложная.