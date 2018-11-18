Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя"

Посольство России в Великобритании отреагировало на статью в газете The Times, в которой мультсериал "Маша и Медведь" был назван "инструментом российской пропаганды".

"Важная проблема была поднята сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"?" - написали представители посольства в Twitter. Российские дипломаты саркастически предложили варианты решения "проблемы". Например, открыть в Балтике специальный анти-мультипликационный центр, а также поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС. "Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" - заключили в диппредставительстве.

Прокомментировали статью и создатели мультсериала, пишет РИА Новости. Как отметил руководитель студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко, на этот материал можно реагировать лишь с иронией. По его словам, студия является коммерческим проектом, а создатели сериала не имели в виду каких-либо политических параллелей.

Напомним, по мнению авторов The Times, российский мультфильм "Маша и Медведь" - не что иное, как чистой воды, хоть и опытно замаскированная, "пропаганда". Газета, в частности, процитировала мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который указал на напористость и решительность Маши. По мнению профессора, девочка "слишком много на себя берет". После чего у Глиса следуют намеки на руководство России. А вот медведь - добродушный увалень, призванный усыпить-де бдительность Запада, очаровывая и навевая на него приятные эмоции.

Добавим, что количество подписчиков англоязычного канала мультсериала на сервисе YouTube на сегодняшний день превысило 4,2 миллиона.