Новости

Трамп: Такие тяжелые последствия пожаров никто не мог спрогнозировать 02:52
Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя" 02:19
В Лондоне три человека пострадали в результате стрельбы 02:06
Индия закупит у США 24 военных вертолета 01:56
В Латакии боевики убили 18 сирийских военных 01:23
Посольство РФ рассказало, "как защитить Британию" от Маши и Медведя 17.11.2018
Путин посетил Псково-Печерский монастырь 17.11.2018
СМИ: В Лондоне за блокаду мостов задержаны 70 экологистов 17.11.2018
Во Франции 227 человек пострадали в ходе акций протеста 17.11.2018
Евгения Осина похоронят на деньги продюсера "Ласкового мая" 17.11.2018
Загитова: Меня мотивирует любовь к фигурному катанию 17.11.2018
Полиция не нашла рабов на ферме в Волгоградской области 17.11.2018
Загитова победила на этапе Гран-при в Москве 17.11.2018
В Москве мужчина набросился с ножом на полицейского 17.11.2018
Двое российских судей назначены на матчи Лиги наций 17.11.2018
Под Москвой во время семейных ссор погибли пять человек 17.11.2018
Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Осина перед смертью 17.11.2018
В Грозном следователи начали осмотр места подрыва у КПП 17.11.2018
Тренер Нина Мозер: Тарасова снова показала, что она боец 17.11.2018
Ссора из ревности стоила жизни двум жителям Подмосковья 17.11.2018
В Аргентине объявят траур после находки подлодки San Juan 17.11.2018
Названа причина смерти певца Евгения Осина 17.11.2018
В Грозном в результате подрыва у КПП никто не пострадал 17.11.2018
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков 17.11.2018
На водителя автобуса завели дело после ДТП с пятью жертвами под Саратовом 17.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
18.11.2018 02:19
Рубрика: Власть

Посольство РФ и авторы ответили на обвинения в адрес "Маши и Медведя"

Посольство России в Великобритании отреагировало на статью в газете The Times, в которой мультсериал "Маша и Медведь" был назван "инструментом российской пропаганды".

"Важная проблема была поднята сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"?" - написали представители посольства в Twitter. Российские дипломаты саркастически предложили варианты решения "проблемы". Например, открыть в Балтике специальный анти-мультипликационный центр, а также поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС. "Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход!" - заключили в диппредставительстве.

Фото: youtube.com
В Санкт-Петербурге открылась выставка любимых героев мультфильмов

Прокомментировали статью и создатели мультсериала, пишет РИА Новости. Как отметил руководитель студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко, на этот материал можно реагировать лишь с иронией. По его словам, студия является коммерческим проектом, а создатели сериала не имели в виду каких-либо политических параллелей.

Напомним, по мнению авторов The Times, российский мультфильм "Маша и Медведь" - не что иное, как чистой воды, хоть и опытно замаскированная, "пропаганда". Газета, в частности, процитировала мнение профессора Букингемского университета Энтони Глиса, который указал на напористость и решительность Маши. По мнению профессора, девочка "слишком много на себя берет". После чего у Глиса следуют намеки на руководство России. А вот медведь - добродушный увалень, призванный усыпить-де бдительность Запада, очаровывая и навевая на него приятные эмоции.

Добавим, что количество подписчиков англоязычного канала мультсериала на сервисе YouTube на сегодняшний день превысило 4,2 миллиона.

Власть Работа власти Внешняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Мультсериал "Маша и Медведь" снова вызвал истерику у западных критиков
"Северный поток" возобновил поставки газа в полном объеме
В Петербурге из больницы похитили новорожденного ребенка
СМИ: Россиянин Прокопчук является фаворитом на пост главы Интерпола
Лавров: Запад пытается превратить Балканы в плацдарм против России