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18.11.2018 07:33
Рубрика: Власть

Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии

Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования жителям Калифорнии, которые столкнулись с самыми смертоносными пожарами за всю историю штата.

"Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Фото: AP Photo/Eric Risberg
Загрязнение воздуха в Калифорнии достигло опасного уровня

Между тем, по данным РИА Новости, количество жертв пожара на севере Калифорнии возросло до 76 человек. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хони, уточнив, что с ночи были обнаружены тела пятерых погибших. Еще три человека погибли в лесном пожаре на юге Калифорнии.

По словам шерифа, власти предварительно идентифицировали личности 63 из 76 погибших, но ждут итогов проверки ДНК.

Количество пропавших без вести в Калифорнии возросло до 1276 человек.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД РГ-Фото Лесные пожары в США
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