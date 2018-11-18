Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии

Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования жителям Калифорнии, которые столкнулись с самыми смертоносными пожарами за всю историю штата.

"Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Между тем, по данным РИА Новости, количество жертв пожара на севере Калифорнии возросло до 76 человек. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хони, уточнив, что с ночи были обнаружены тела пятерых погибших. Еще три человека погибли в лесном пожаре на юге Калифорнии.

По словам шерифа, власти предварительно идентифицировали личности 63 из 76 погибших, но ждут итогов проверки ДНК.

Количество пропавших без вести в Калифорнии возросло до 1276 человек.