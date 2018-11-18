Правительство определило период перехода на цифровое вещание

Переход от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и продлится полгода. Он начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года. Такие сроки прописаны в протоколе заседания правительства.

Россияне после перехода на "цифру" практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов: Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр - Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ и еще три радиоканала - "Вести ФМ", "Радио России", "Радио Маяк".

Для того чтобы телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, на который постепенно переходят в России, нужны дециметровая антенна и телевизор, принимающий такой стандарт, либо телеприставка. Она преобразует цифровой сигнал и позволит смотреть 20 общедоступных федеральных каналов бесплатно.

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны обеспечить доступность этого оборудования. ФАС в течение полугода должна вести мониторинг цен на приставки, а минпромторг - следить за наличием их в продаже. По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, министерство намерено проверять торговые сети на предмет наличия цифровых приставок во время переходного периода. Он сообщил, что обсуждаются "возможные механизмы нивелирования дефицита в целях недопущения спекулятивного роста цен на пользовательское оборудование, параллельно прорабатывается необходимость анализа спроса в разбивке по регионам, чтобы довести эту информацию до организаций торговли".

Детальный график перехода регионов на "цифру" определит Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания. До 10 декабря 2018 года она утвердит разработанный минкомсвязью план перехода регионов РФ на цифровое эфирное вещание.

Минкомсвязи поручено обеспечить возможность приобретения приставок и антенн по доступной цене в отдаленных населенных пунктах через отделения "Почты России". Почтовики уже предлагают заказать приставки через каталог и получить в отделении рядом с домом. Цена приставки в каталоге составляет 1200-2500 рублей.

Россияне после перехода на "цифру" практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов

Региональным властям поручено оказать адресную помощь социально незащищенным жителям регионов для покупки антенн и приставок. Кроме того, регионам рекомендовано принять меры по восстановлению систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах. Большинство действующих сейчас коллективных антенн - аналоговые, их надо поменять на дециметровые антенны, чтобы обеспечить жителям устойчивый цифровой сигнал.

Фото: Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Татьяна Шадрина

Региональным властям также рекомендовано обеспечить возможность получения консультативной и организационной помощи по приобретению и установке оборудования для приема цифрового эфирного телевидения, привлечь к этому волонтеров.

Первым регионом в России, который полностью перейдет на цифровое телевещание уже 3 декабря 2018 года, станет Тверская область. Тем, кто не может себе позволить купить приставку, власти готовы возместить затраты на ее приобретение. В областном бюджете на эти цели заложено шесть миллионов рублей. В Центре социальной поддержки населения помогут малоимущим, одиноко проживающим и пенсионерам в том случае, если их доход в месяц не превышает прожиточный минимум в 1,5 раза. Предполагается, что поддержку получат около шести тысяч человек. Если их число возрастет, из регионального бюджета будут выделены дополнительные средства.

Пилотный регион

Первый пошел

По данным правительства Тверской области, на 16 ноября, то есть за неделю, прошедшую с момента запуска в регионе второго мультиплекса и вещания в цифровом формате, в администрации муниципальных образований и на "горячую линию" регионального минэкономразвития поступило больше 140 обращений по вопросам подключения цифрового ТВ. В основном люди интересуются, какую приставку для телевизора лучше выбрать. Но 16 человек попросили помочь им оборудование не только выбрать, но и установить, настроив телевизор.

Для помощи всем, кто испытывает затруднения в подключении к "цифре", специалисты Тверского областного радиотелевизионного передающего центра подготовили больше 900 волонтеров. Кроме того, обучающие семинары для добровольных помощников из разных районов области прошли в Нелидове, Осташкове, Бежецке и Вышнем Волочке.

- Наш сравнительно новый телевизор, которому всего около шести лет, показывал очень плохо: рябил, пропадал цвет, можно было смотреть не больше шести каналов, - рассказывает жительница Твери Татьяна Фролова. - Мы в свое время вызывали мастеров, они слазили на чердак нашего пятиэтажного дома и сказали, что антенну испортили птицы, нужно менять. Цену новой назвали огромную - 300 тысяч рублей. А у многих в доме уже тарелки стоят, им эта антенна не нужна. Так мы и жили с плохо показывающим телевизором. А когда произошел переход на "цифру", к нам пришли и поставили приставки. Сейчас не нарадуемся - 20 каналов, отличное качество.

Чтобы жители Тверской области могли понять, какой сигнал - аналоговый или цифровой - принимает их телевизор и в случае необходимости обратиться за помощью в его настройке, в правом верхнем углу экранов к логотипам телеканалов теперь добавляется литера "А" - в случае, если сигнал аналоговый. И не добавляется ничего, если на экране цифровая версия канала.

Малообеспеченным семьям, в которых телевизоры не поддерживают стандарт вещания DVB-T2, региональные власти гарантировали выплату компенсации в тысячу рублей на приобретение телеприставок. На 16 ноября, по данным областного правительства, за компенсациями обратились всего 29 человек.

- Всем нашим жителям разъяснено, что малоимущим необходимо подать документы на получение компенсации для приобретения приставок. Но пока, насколько я знаю, в соцзащиту за такой помощью никто не обращался, - рассказала корреспонденту "Российской газеты" глава Солнечного сельского поселения Вышневолоцкого района Лидия Юшкова. - В нашем поселении много деревень, поэтому старостам всех населенных пунктов было дано задание обойти жителей, всем рассказать о подключении к цифровому вещанию, объяснить, куда обращаться, если будут проблемы. Жалоб пока не было. И большого количества, думаю, их быть не должно, потому что многие наши жители давно смотрят телевизоры через такие приставки, и "цифра" для нас привычна.

Подготовила Элина Труханова.