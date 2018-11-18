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18.11.2018 18:02
Рубрика: Власть

Девять на одного

Правительство утвердило методику расчета 9 новых показателей работы губернаторов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7722 (259)
Правительство утвердило методики расчета девяти новых показателей эффективности региональных администраций. Они дополнят собой пятнадцать уже применяющихся.
Теперь, чтобы получить "пятерку" от правительства, губернаторам придется работать не покладая рук, как Николаю Валуеву и Елене Серовой. Фото: РИА Новости Теперь, чтобы получить "пятерку" от правительства, губернаторам придется работать не покладая рук, как Николаю Валуеву и Елене Серовой. Фото: РИА Новости
Теперь, чтобы получить "пятерку" от правительства, губернаторам придется работать не покладая рук, как Николаю Валуеву и Елене Серовой. Фото: РИА Новости

Новые показатели введены еще указом президента от 14 ноября 2017 года № 548, но поскольку они прямо Росстатом не считаются, минэкономразвития должно было подготовить формулы и определения. Теперь они закреплены в постановлении правительства.

К вполне традиционным индикаторам (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, динамика ВРП на душу населения, суммарный коэффициент рождаемости, уровень преступности и так далее) добавляются показатели, которые должны позволить более тонко оценивать изменение качества жизни людей, а также "очистить" усилия региональных команд от вклада федерального центра.

Фото: Денис Вышинский/ТАСС
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Так, по каждому региону посчитают коэффициент доступности жилья (он определен как количество лет, необходимых семье из трех человек, чтобы купить 54-метровую двухкомнатную квартиру), отношение средних расходов на оплату услуг ЖКХ к фиксированному набору основных товаров и услуг, плотность сети находящихся в нормальном состоянии региональных и муниципальных автодорог, доли утилизированного мусора и нормативно очищенных сточных вод в общих объемах коммунальных отходов и сточных вод, результаты независимой оценки качества услуг организаций социальной сферы, подушевой объем инвестиций в основной капитал (кроме средств федерального бюджета и инвестиций в добывающие отрасли).

Первые решения с учетом новых показателей возможны не ранее 2020 года. При оценке темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий, за что лучшим 40 регионам положены гранты из федерального бюджета, они будут применяться только с 2021 года.

Минэкономразвития должно до 1 октября представлять в правительство проект доклада президенту о фактически достигнутых показателях эффективности органов исполнительной власти регионов за предыдущий год.

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