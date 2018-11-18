Новые показатели введены еще указом президента от 14 ноября 2017 года № 548, но поскольку они прямо Росстатом не считаются, минэкономразвития должно было подготовить формулы и определения. Теперь они закреплены в постановлении правительства.
К вполне традиционным индикаторам (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, динамика ВРП на душу населения, суммарный коэффициент рождаемости, уровень преступности и так далее) добавляются показатели, которые должны позволить более тонко оценивать изменение качества жизни людей, а также "очистить" усилия региональных команд от вклада федерального центра.
Так, по каждому региону посчитают коэффициент доступности жилья (он определен как количество лет, необходимых семье из трех человек, чтобы купить 54-метровую двухкомнатную квартиру), отношение средних расходов на оплату услуг ЖКХ к фиксированному набору основных товаров и услуг, плотность сети находящихся в нормальном состоянии региональных и муниципальных автодорог, доли утилизированного мусора и нормативно очищенных сточных вод в общих объемах коммунальных отходов и сточных вод, результаты независимой оценки качества услуг организаций социальной сферы, подушевой объем инвестиций в основной капитал (кроме средств федерального бюджета и инвестиций в добывающие отрасли).
Первые решения с учетом новых показателей возможны не ранее 2020 года. При оценке темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий, за что лучшим 40 регионам положены гранты из федерального бюджета, они будут применяться только с 2021 года.
Минэкономразвития должно до 1 октября представлять в правительство проект доклада президенту о фактически достигнутых показателях эффективности органов исполнительной власти регионов за предыдущий год.