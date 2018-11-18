Представлен смартфон со сдвоенной выдвижной камерой

Китайская компания Elephone представила на выставке Chongqing International Mobile Phone Exhibition необычные смартфоны.

Как уточняет портал Gizmochina, в число новинок вошли модели Elephone U2 Series (включающие версии U2 и U2 Pro) с выдвижной сдвоенной фронтальной камерой с разрешением 20 и 2 мегапикселя. Основная камера гаджета тройная - на 12, 5 и 2 мегапикселя. Смартфон получил 6,26-дюймовый экран FHD+, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти.

Еще один смартфон, Elephone PX, имеет каплевидный вырез на 6,24-дюймовом дисплее под фронтальную камеру (она одинарная, 13-мегапиксельная) и тройную основную камеру с датчиками на 16, 2 и 2 мегапикселя. Смартфон получит 4 Гб оперативной и 32 Гб флэш-памяти.

Кроме того, компания презентовала модель Elephone A5 с тройной задней камерой, 3D-дисплеем, 6 Гб встроенной и 128 Гб оперативной памяти.

О дате выхода новинок пока ничего не сообщается.