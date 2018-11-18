Приграничный Синыйчжу стал новым показательным объектом КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание перестроить находящийся на границе с Китаем город Синыйчжу, превратив его в современный мегаполис с высокотехнологичными объектами инфраструктуры. Судя по настрою главы Северной Кореи, Синыйчжу станет новым показательным объектом, призванным доказать, что экономика КНДР продолжает развиваться несмотря на санкции, а жизнь северокорейцев улучшается.

Как сообщили официальные СМИ Северной Кореи, на днях председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын изучил предоставленный ему комплексный план развития города Синыйчжу и дал соответствующие указания. Так, Ким заявил, что Синыйчжу следует "великолепно построить согласно требованиям современной эпохи". Судя по содержанию инструкций, в Синыйчжу будут возведены "жилые районы из высоких зданий и небоскребов", новые универмаги, спортивные центры, гостиницы, общественные здания, будут разбиты новые парки и новые зоны отдыха.

Отдельно лидер остановился на железнодорожной станции и воздушной гавани города, заявив о необходимости превратить их в современные объекты транспортной инфраструктуры. Ким также дал указание внести в представленный ему план развития Синыйчжу необходимые коррективы, а затем предоставить на повторное утверждение руководством страны.

Ожидается, что план развития будет рассчитан на пять лет и разбит на несколько этапов. Значительное количество высотных зданий и объектов отдыха будут возведены непосредственно на берегу пограничной реки Амноккан, которая отделяет Синыйчжу от китайского города Даньдун. Судя по стилю публикации и фотографиям, на этот раз Ким Чен Ын не выезжал в Синыйчжу, а изучил план развития города в Пхеньяне, вызвав к себе ответственных лиц.

По мнению экспертов, Синыйчжу скорее всего станет новым "показательным" проектом развития, который будет лично курировать Ким Чен Ын. В предыдущие годы молодой лидер Северной Кореи занялся изменением облика Пхеньяна и немало в этом преуспел, выстроив множество новых высотных кварталов и объектов отдыха, сделав вид столицы КНДР гораздо более современным.

В настоящий момент идет завершение строительства крупного туристического комплекса в расположенном на восточном побережье городе Вонсан. Судя по предоставленным фотографиям, в Вонсане действительно появится современного вида район с большим количеством гостиниц, санаториев и парков. Ранее недалеко от Вонсана в горах был возведен крупный горнолыжный курорт Масик. Теперь очередь дошла до Синыйчжу.

Этот город имеет все предпосылки для быстрого развития. Именно он считается главными воротами КНДР во внешний мир, так как через него проходят железнодорожная и автомобильная трасса, связывающая Пхеньян с Китаем, по которой идет 60-70 процентов всего внешнего товарооборота КНДР с зарубежными странами.

В последние годы, несмотря на санкции Синыйчжу продолжал развиваться, во многом именно за счет близости Китая. С другой стороны, расположенный на противоположной стороне реки Даньдун давно уже превратился в город с большим количеством высотных современных зданий, сильно контрастируя в этом плане с Синыйчжу. Впрочем, в последние месяцы и на северокорейской стороне стало заметно оживленнее, и появились новые строения. Учитывая, что публично озвученные Ким Чен Ыном проекты развития в КНДР реализуются любой ценой, то можно ожидать, что Синыйчжу действительно скоро сильно изменится.

Стоит также упомянуть, что несколько недель назад Ким Чен Ын лично побывал в районе китайско-северокорейской границе, включая Синыйчжу, и проинспектировал ряд промышленных объектов. Далее в СМИ появились сообщения о словах Кима, который дал указание подчиненным начать готовить проекты сотрудничества с Китаем и привлекать инвесторов из КНР, "так как в 2019 году международные санкции против КНДР будут отменены".