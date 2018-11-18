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18.11.2018 07:09
Рубрика: В мире

Приграничный Синыйчжу стал новым показательным объектом КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание перестроить находящийся на границе с Китаем город Синыйчжу, превратив его в современный мегаполис с высокотехнологичными объектами инфраструктуры. Судя по настрою главы Северной Кореи, Синыйчжу станет новым показательным объектом, призванным доказать, что экономика КНДР продолжает развиваться несмотря на санкции, а жизнь северокорейцев улучшается.
Город Синыйчжу, КНДР. Фото: Олег Кирьянов/ РГ Город Синыйчжу, КНДР. Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Город Синыйчжу, КНДР. Фото: Олег Кирьянов/ РГ

Как сообщили официальные СМИ Северной Кореи, на днях председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын изучил предоставленный ему комплексный план развития города Синыйчжу и дал соответствующие указания. Так, Ким заявил, что Синыйчжу следует "великолепно построить согласно требованиям современной эпохи". Судя по содержанию инструкций, в Синыйчжу будут возведены "жилые районы из высоких зданий и небоскребов", новые универмаги, спортивные центры, гостиницы, общественные здания, будут разбиты новые парки и новые зоны отдыха.

Отдельно лидер остановился на железнодорожной станции и воздушной гавани города, заявив о необходимости превратить их в современные объекты транспортной инфраструктуры. Ким также дал указание внести в представленный ему план развития Синыйчжу необходимые коррективы, а затем предоставить на повторное утверждение руководством страны.

Фото: Олег Кирьянов/Российская газета
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Ожидается, что план развития будет рассчитан на пять лет и разбит на несколько этапов. Значительное количество высотных зданий и объектов отдыха будут возведены непосредственно на берегу пограничной реки Амноккан, которая отделяет Синыйчжу от китайского города Даньдун. Судя по стилю публикации и фотографиям, на этот раз Ким Чен Ын не выезжал в Синыйчжу, а изучил план развития города в Пхеньяне, вызвав к себе ответственных лиц.

По мнению экспертов, Синыйчжу скорее всего станет новым "показательным" проектом развития, который будет лично курировать Ким Чен Ын. В предыдущие годы молодой лидер Северной Кореи занялся изменением облика Пхеньяна и немало в этом преуспел, выстроив множество новых высотных кварталов и объектов отдыха, сделав вид столицы КНДР гораздо более современным.

В настоящий момент идет завершение строительства крупного туристического комплекса в расположенном на восточном побережье городе Вонсан. Судя по предоставленным фотографиям, в Вонсане действительно появится современного вида район с большим количеством гостиниц, санаториев и парков. Ранее недалеко от Вонсана в горах был возведен крупный горнолыжный курорт Масик. Теперь очередь дошла до Синыйчжу.

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Этот город имеет все предпосылки для быстрого развития. Именно он считается главными воротами КНДР во внешний мир, так как через него проходят железнодорожная и автомобильная трасса, связывающая Пхеньян с Китаем, по которой идет 60-70 процентов всего внешнего товарооборота КНДР с зарубежными странами.

В последние годы, несмотря на санкции Синыйчжу продолжал развиваться, во многом именно за счет близости Китая. С другой стороны, расположенный на противоположной стороне реки Даньдун давно уже превратился в город с большим количеством высотных современных зданий, сильно контрастируя в этом плане с Синыйчжу. Впрочем, в последние месяцы и на северокорейской стороне стало заметно оживленнее, и появились новые строения. Учитывая, что публично озвученные Ким Чен Ыном проекты развития в КНДР реализуются любой ценой, то можно ожидать, что Синыйчжу действительно скоро сильно изменится.

Стоит также упомянуть, что несколько недель назад Ким Чен Ын лично побывал в районе китайско-северокорейской границе, включая Синыйчжу, и проинспектировал ряд промышленных объектов. Далее в СМИ появились сообщения о словах Кима, который дал указание подчиненным начать готовить проекты сотрудничества с Китаем и привлекать инвесторов из КНР, "так как в 2019 году международные санкции против КНДР будут отменены".

В мире Восточная Азия Северная Корея
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