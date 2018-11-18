"Прогресс МС-10" успешно пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-10" в автоматическом режиме выполнил состыковку с МКС. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами, это произошло в 22.28 мск.

Транспорт доставил на Международную космическую станцию более двух тонн груза. Это и воздух, и топливо, и научное оборудование, и личные вещи космонавтов. Кстати, через несколько часов на МКС ожидают прибытие еще одного грузовика, на сей раз американского.

Предыдущая ракета "Союз-ФГ", стартовавшая с космодрома Байконур, потерпела крушение через несколько минут после запуска. На ее борту находились двое космонавтов, которые, к счастью, не пострадали.