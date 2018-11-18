Рассекречен дизайн Samsung Galaxy S10

В Сети появились данные о том, как, вероятнее всего, будет выглядеть новый флагман от Samsung. На картинке, о которой рассказал портал LetsGoDigital, изображен безрамочный гаджет, имеющий в левом верхнем углу дисплея небольшое отверстие - для камеры.

Этот тизер был использован компанией в патенте на дизайн, опубликованном в Гаагской международной системе проектирования.

Недавно стало известно, что Samsung намерена разместить фронтальную камеру и все необходимые датчики под дисплеем. Таким образом, разработчики могут представить новый вариант гаджета - с экраном без большого выреза.

Компания уже продемонстрировала несколько новых экранов Infinity на конференции разработчиков. В том числе, дисплей Infinity-O с небольшим точечным вырезом: именно его планируется использовать в Galaxy S10.

Официально новый флагман Samsung будет представлен на выставке MWC 2019, которая пройдет в конце февраля 2019 года в Барселоне.