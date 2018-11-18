Разведчики США и КНДР провели переговоры в Пханмунчжоме

Высокопоставленный представитель ЦРУ США Эндрю Ким посетил с четырехдневным визитом Южную Корею и провел в расположенном на межкорейской границе Пханмунчжоме переговоры с представителями разведки КНДР. По мнению экспертов, США и Северная Корея пытались согласовать позиции накануне консультаций с участием госсекретаря США Майка Помпео и помощника лидера КНДР Ким Ен Чхоля.

По информации южнокорейского агентства "Енхап", в среду 14 ноября в Сеул тайно прибыл высокопоставленный разведчик Эндрю Ким, который в ЦРУ курирует корейское направление, возглавляя "Центр корейской миссии" (CIA Korea Mission Center). Он пробыл в Южной Корее четыре дня и главной целью стали переговоры с северокорейскими коллегами.

В итоге Эндрю Ким провел консультации с сотрудниками разведки КНДР. Диалог состоялся в расположенном на межкорейской границе местечке Пханмунчжом, где часто общаются официальные лица Юга и Севера Кореи. О визите и переговорах ЦРУ с разведкой КНДР стало известно уже после того, как американские разведчики покинули Южную Корею.

По мнению экспертов, разведчики двух стран, по сути, выполняли дипломатическую работу, пытаясь согласовать позиции накануне ожидающихся переговоров США и КНДР на более высоком уровне. Планируется, что в ближайшем будущем встретятся госсекретарь США Майк Помпео и ближайший помощник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль.

Эндрю Ким, являясь этническим корейцем из США, хорошо знает северокорейскую проблематику и часто консультирует Майка Помпео по этим вопросам. Этот же сотрудник США сыграл важную роль в процессе личной встречи лидеров США и КНДР 12 июня этого года в Сингапуре.

Пока между Вашингтоном и Пхеньяном сохраняется множество разногласий в подходе к процессу ядерного разоружения. США требуют новых и более серьезных шагов КНДР на пути к отказу от ядерного оружия, тогда как в Северной Корее считают, что они уже и так сделали немало, и вправе требовать от Вашингтона ответных уступок в виде смягчения санкций.