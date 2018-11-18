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18.11.2018 08:02
Рубрика: В мире

Разведчики США и КНДР провели переговоры в Пханмунчжоме

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Высокопоставленный представитель ЦРУ США Эндрю Ким посетил с четырехдневным визитом Южную Корею и провел в расположенном на межкорейской границе Пханмунчжоме переговоры с представителями разведки КНДР. По мнению экспертов, США и Северная Корея пытались согласовать позиции накануне консультаций с участием госсекретаря США Майка Помпео и помощника лидера КНДР Ким Ен Чхоля.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По информации южнокорейского агентства "Енхап", в среду 14 ноября в Сеул тайно прибыл высокопоставленный разведчик Эндрю Ким, который в ЦРУ курирует корейское направление, возглавляя "Центр корейской миссии" (CIA Korea Mission Center). Он пробыл в Южной Корее четыре дня и главной целью стали переговоры с северокорейскими коллегами.

В итоге Эндрю Ким провел консультации с сотрудниками разведки КНДР. Диалог состоялся в расположенном на межкорейской границе местечке Пханмунчжом, где часто общаются официальные лица Юга и Севера Кореи. О визите и переговорах ЦРУ с разведкой КНДР стало известно уже после того, как американские разведчики покинули Южную Корею.

Фото: Олег Кирьянов/РГ
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По мнению экспертов, разведчики двух стран, по сути, выполняли дипломатическую работу, пытаясь согласовать позиции накануне ожидающихся переговоров США и КНДР на более высоком уровне. Планируется, что в ближайшем будущем встретятся госсекретарь США Майк Помпео и ближайший помощник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль.

Эндрю Ким, являясь этническим корейцем из США, хорошо знает северокорейскую проблематику и часто консультирует Майка Помпео по этим вопросам. Этот же сотрудник США сыграл важную роль в процессе личной встречи лидеров США и КНДР 12 июня этого года в Сингапуре.

Пока между Вашингтоном и Пхеньяном сохраняется множество разногласий в подходе к процессу ядерного разоружения. США требуют новых и более серьезных шагов КНДР на пути к отказу от ядерного оружия, тогда как в Северной Корее считают, что они уже и так сделали немало, и вправе требовать от Вашингтона ответных уступок в виде смягчения санкций.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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