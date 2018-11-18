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18.11.2018 22:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Катастрофой не пахнет

Авария в Капотне не отразится на бензине и воздухе
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7722 (259)
Крупная авария на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) не отразилась на состоянии воздуха. К таким выводам вчера пришли эксперты столичного управления Роспотребнадзора, проведя очередные исследования в Капотне.

Напомним, около 7.50 на одной из установок по переработке нефтепродуктов начался пожар. Факел 10-метровой высоты был виден за многие километры от Капотни. Как отметил мэр Сергей Собянин, персонал завода сработал грамотно, усиленные бригады МЧС прибыли в течение нескольких минут. Пожару присвоили третий уровень сложности из пяти, были задействованы более 160 спасателей и 30 спецавтомобилей. Примерно три часа ушло на то, чтобы полностью ликвидировать пожар. Жертв и пострадавших удалось избежать, но последствия для предприятия - все равно серьезные, признают власти.

Фото: Youtube.com
Появилось видео пожара на Московском НПЗ

"Предстоит большая работа по их устранению, - заявил Собянин. - Но дефицита топлива на столичных АЗС не будет". Это было одной из главных тем переговоров главы города с руководителем "Газпром нефти" Александром Дюковым. Параллельно началось расследование инцидента. Представители завода озвучили одну из вероятных причин пожара - деформацию печи в крекинг-установке. Ранее "РГ" писала, что МНПЗ строит новую установку "Евро +", а от старых, возведенных еще в шестидесятые годы, будет постепенно отказываться. В МЧС же заявили, что будут рассмотрены все версии: от неосторожного обращения с огнем до нарушения технологического процесса.

А жителей Капотни, безусловно, больше всего волнует, не отразится ли ЧП на заводе на их здоровье. Но мобильная лаборатория МЧС не обнаружила превышения предельно допустимых уровней (ПДУ) загрязняющих веществ. А в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о превышении ПДУ диоксида азота. Вчера была проведена повторная проверка, которая подтвердила, что воздух очистился.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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