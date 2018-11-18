Бойцы Росгвардии спасли в Москве провалившегося под лед человека

Беда случилась в столице на набережной Шитова на Черкизовском пруду. Там под лед провалился мужчина. Случайные прохожие это увидели, но помочь не смогли и обратились в полицию. На помощь пришла Росгвардия - находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны.

Росгвардейцы и спасли утопающего - вытащили его из воды. Из-за переохлаждения мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Сотрудники вневедомственной охраны на руках донесли его до патрульного автомобиля и вызвали на место бригаду медиков. До приезда скорой помощи росгвардейцы согревали мужчину в салоне автомобиля, укутав его своими бушлатами.

История этого происшествия оказалась банальной. Как выяснилось, 27-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил на спор пробежать через пруд по льду. На середине водоема лед под ним треснул, парень провалился и стал тонуть. К счастью, своевременно подоспели росгвардейцы и спасли человека.

Сейчас его жизни ничего не угрожает.