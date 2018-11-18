Тарифы на парковку в центре Москвы резко не вырастут

Повышение тарифов на парковку в центре Москвы назрело, но рост не должен быть резким. Таким мнением на пресс-конференции поделился в минувшую пятницу гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк. 500 рублей в час, предложенные учеными-транспортниками, по его мнению, для автолюбителей столицы слишком дорого.

О возможном подорожании парковки в Москве заговорили после того, как РЭУ имени Плеханова обнародовал исследование загруженности московских улиц. Эксперты цифрами подкрепили и без того очевидный факт: с 8.00 до 24.00 найти свободное место в пределах Бульварного кольца давно уже практически нереально. Более того, загрузку Петровских Линий, Неглинной, Петровки, Якиманки, Нижнего Кисельного и Козицкого переулков они оценили выше чем на 100 процентов. Это значит, что автомобилисты часто встают там вторым рядом в нарушение правил. Дефицит парковки наблюдается, несмотря на недавнее повышение тарифов в этой зоне. В декабре 2016-го час стоянки здесь подорожал до 200 руб. Не помогло - улицы все равно забиты машинами.

Вырученные от платных парковок средства продолжат направлять на благоустройство. Городские территории выбирают сами жители районов

Почему же? В РЭУ убеждены: это происходит оттого, что внутренние парковки в ТЦ и гостиницах стоят ощутимо дороже городских. В отеле Ritz-Carlton, например, - 300 руб./час. А в ЦУМе - 400 руб. днем и 600 руб. вечером. При таком раскладе большинство автолюбителей даже на Maybach и Bentley экономят, предпочитая покружить по району, но затем припарковаться за 200 руб. В итоге мест не хватает не только покупателям фешенебельных магазинов - это было бы полбеды. Встать стало негде и тем, кто просто живет в центре давно и миллионами не ворочает. Резидентные разрешения, дающие право на льготную парковку у дома, у таких людей есть. Но практически воспользоваться ими они не могут. Эксперты РЭУ считают, что исправить ситуацию можно повышением тарифа на уличную парковку почти до уровня ЦУМа - 500 руб./час.

"Мы внимательно изучили выводы и предложения университета, - сказал глава АМПП Александр Гривняк. - Согласны: повышение тарифов назрело. Но 500 рублей в час было бы слишком завышенной ценой". К тому же принимать решение сиюминутно и только на основании одного исследования нельзя. Как отметил Гривняк, нужно проанализировать целый ряд показателей.

Когда же власти объявят о подорожании стоянки в центре, не известно. "В любом случае средства от платных парковок будут по-прежнему идти на благоустройство районов, в котором они расположены, - отметил руководитель АМПП. - Какие именно территории приводить в порядок, решают там жители".

АМПП по электронной почте resident@mos.ru продолжает собирать от москвичей адреса, где стоит организовать парковку только для резидентов. За две недели на этот ящик пришло более 300 писем. Если хотя бы часть из них реализуют, парковок для местных жителей в центре станет гораздо больше.

Досье "РГ"

Первые платные парковки на Бульварном кольце в рамках пилотного проекта появились осенью 2012 года, час стоил 50 руб. С июня 2013-го парковка там подорожала до 80 руб./час. В августе 2015-го ввели дифференцированный тариф: 80 руб. за первый час, 130 - за второй и последующие. Со 2 декабря 2016-го на 133 наиболее загруженных улицах установили максимальный тариф - 200 руб./час.