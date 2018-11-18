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18.11.2018 22:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Растет как на дрожжах

В 2019 году бюджет Подмосковья превысит полтриллиона рублей
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7722 (259)
Проект закона о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсуждался на публичных слушаниях в областной Думе Подмосковья. Представил его министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан. Он отметил, что по прогнозу доходы регионального бюджета в будущем году превысят полтриллиона рублей, что на 9,4% больше, чем в 2018-м. Существенно вырастут и расходы на социальные проекты.
Фото: depositphotos.com
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"Индекс промышленного производства запланирован на уровне 23% в последующие три года, - сообщил Ан. - Рост прибыли - почти 50%, инвестиции в основной капитал - на 27,5%, оборот розничной торговли - на 11,9%, среднемесячная заработная плата - на 17,6%". Он напомнил, что Подмосковье и сейчас является одним из регионов-драйверов экономического развития страны, а бюджет уверенно растет - на 1-1,5% больше, чем последние 6 лет. Рост валового регионального продукта области к 2021 году составит более 12%.

Расходы на здравоохранение в 2019-м планируется увеличить более чем на 11 млрд руб. Средства пойдут на приобретение оборудования и медикаментов, ремонт медучреждений. С 6,3 до 7,1 млрд увеличится финансирование благоустройства. Заложены и средства на программу "Светлый город", ремонт подъездов многоквартирных домов, установку камер видеонаблюдения, приобретение и установку каруселей, создание парков. Выделены деньги и на реабилитацию малых рек.

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