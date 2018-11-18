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18.11.2018 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин заявил о двойном снижении преступности среди мигрантов в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Число преступлений, совершаемых мигрантами, сократилось в Москве на 50%. Улучшить ситуацию удалось за счет эффективной работы системы регистрации и выдачи патентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
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"Это работа с гастарбайтерами, которые сегодня на 70% регистрируются, получают патент, оставляют отпечатки пальцев, то есть, мы их видим и знаем. И это привело к значительному, вполовину, снижению преступлений в области, связанной с миграцией", - рассказал градоначальник.

Кроме того, по словам мэра, повысить эффективность работы полиции позволило внедрение системы видеонаблюдения "Умный город". Она обеспечивает мониторинг не только улиц, торговых центров и транспортно-пересадочных узлов, но также дворов и подъездов. Как следствие, повышается раскрываемость квартирных краж, автоугонов и грабежей.

Происшествия Преступления Криминал Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Иностранцы в России
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