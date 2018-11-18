В Москве женщина в приступе ревности зарезала знакомую

На юге Москвы женщина зарезала знакомую и уехала в соседний регион.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, преступление было совершено в доме на Ереванской улице. По версии следствия, к убийству причастна знакомая потерпевшей. Она зарезала 43-летнюю соперницу в приступе ревности.

По данным агентства "Москва", подозреваемая попыталась скрыться в Подмосковье. Ее задержали в отеле недалеко от Ногинска. Против женщины возбуждено уголовное дело об убийстве, с ней работают следователи.

Отметим, что вчера в Московской области во время ссор на почве ревности погибли пять человек.