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18.11.2018 12:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве женщина в приступе ревности зарезала знакомую

Текст: Сергей Бабкин

На юге Москвы женщина зарезала знакомую и уехала в соседний регион.

Ссора из ревности стоила жизни двум жителям Подмосковья

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, преступление было совершено в доме на Ереванской улице. По версии следствия, к убийству причастна знакомая потерпевшей. Она зарезала 43-летнюю соперницу в приступе ревности.

По данным агентства "Москва", подозреваемая попыталась скрыться в Подмосковье. Ее задержали в отеле недалеко от Ногинска. Против женщины возбуждено уголовное дело об убийстве, с ней работают следователи.

Отметим, что вчера в Московской области во время ссор на почве ревности погибли пять человек.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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