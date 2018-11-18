Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней

На улицах Москвы образовался снежный покров, который пролежит несколько дней. Об этом сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

При этом, по словам синоптика, устойчивый снежный покров стоит ожидать в столице в конце ноября.

На следующей неделе относительно теплая погода сменится похолоданием, передает прогноз ТАСС. Так, в понедельник столбик термометра упадет до минус пяти градусов. Такая температура продержится всю неделю. При этом осадков не ожидается - погода в Москве будет сухая и солнечная.