Правительство изменило правила субсидирования авиаперевозок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, увеличена максимальная протяженность субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах до трех тысяч километров и до 1,5 тысячи километров в других федеральных округах. Расширен перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок с Дальнего Востока и в обратном направлении с 73 до 152 маршрутов. Кроме того, авиаперевозки по этим маршрутам будут субсидироваться круглогодично (ранее только в период с 1 марта по 1 декабря).

Также воспользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам теперь смогут члены многодетных семей. До этого момента купить билет в рамках таких авиаперевозок в экономическом классе могли только россияне в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида. Включить в список получателей льгот многодетных родителей предложило Минвостокразвития России. Только в ДФО их насчитывается 125 тысяч. "Принят ряд важных решений по достаточно болезненному вопросу для Дальнего Востока. Авиасообщение - зачастую единственный способ транспортного сообщения на Дальнем Востоке. Оно должно стать более доступным для дальневосточников", - считает вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Также установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне РФ (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).

До 1 декабря правительство должно обеспечить синхронизацию программ субсидирования авиаперевозок в сообщении с аэропортами Дальнего Востока с мероприятиями по реконструкции инфраструктуры аэропортов Дальнего Востока и увеличению их пропускной способности. "Это вопрос острый и чувствительный для каждого дальневосточника. Не все получится сделать сразу. Но уже сейчас шаг за шагом принимаются решения, чтобы сложившуюся систему изменить", - отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, говоря о транспортной доступности для Дальнего Востока.

Эффективность предоставления субсидий будут оценивать по увеличению среднегодового объема пассажирооборота по каждому субсидируемому маршруту. Планируется, что он должен расти минимум на пять и более процентов.

Как у них

В 1978 году был принят закон о дерегуляции авиатранспорта в США, который дал право авиакомпаниям самим устанавливать стоимость билетов и определять географию полетов. Тем не менее правительство до сих пор реализует несколько программ по субсидированию авиаперелетов. В рамках "Программы необходимого воздушного транспорта" власти выделяют 250-300 миллионов долларов в год для того, чтобы авиакомпании не закрывали регулярные рейсы в малонаселенные и удаленные районы. Всего таких районов насчитывается 159. Без субсидий авиакомпании отказались бы от таких рейсов из-за их убыточности. Критерии для отбора по этой программе - не менее 10 пассажиров на перелет или расстояние более 280 километров от ближайшего крупного аэропорта.

В Индии с апреля 2017 года действует программа по развитию региональной авиасвязи, суть которой заключается в субсидировании национальных авиакомпаний с целью увеличения ими числа рейсов из крупных городов, таких как Дели, Ченнаи, Мумбаи, Калькутта, Хайдарабад и другие, в более мелкие города-сателлиты, находящиеся примерно в часе лету от них. Правительство установило для пассажиров фиксированную цену за подобные перелеты на уровне 30 долларов. Причем авиакомпании, совершающие эти рейсы, не несут убытков, поскольку за эту цену продается только половина билетов на рейс, тогда как остальные выставляются за рыночную цену

Подготовили Иван Беляков, Игорь Дунаевский