В Хабаровском крае начали сдерживать цены на хлеб

Меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба заключили в Хабаровском крае производители хлебобулочных изделий, представители торговых сетей и руководство региона. Первые обязались не увеличивать оптово-отпускные цены на пшеничный хлеб первого и второго сортов, а также ржано-пшеничный. Вторые - не превышать торговую надбавку, оставив ее в пределах 15 процентов.

Такое соглашение практически одновременно подписали во всех муниципалитетах края более ста представителей отраслевых предприятий. Меморандум действует до 1 февраля, но и после этой даты при желании увеличить цены хлебопеки должны будут найти серьезные аргументы.

- Документом установлено, что если отпускные цены на хлеб вырастут из-за удорожания коммунальных услуг, ГСМ, сырья и прочих составляющих, то предприятия должны будут направить в министерство торговли подтверждающие документы, - сказал и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края Николай Крецу.

Бизнес отнесся к инициативе с пониманием. "Мы также заинтересованы в социальной стабильности и повышении качества жизни в регионе, - подчеркнул Юрий Егоров, гендиректор группы компаний "Невада Восток", владеющей сетью супермаркетов. Сейчас стоимость одной буханки хлеба в разных районах края варьируется от 35 до 39 рублей.

То, что меморандум подписан именно в ноябре, объяснить легко: в конце осени у хлебопеков появляются дополнительные издержки из-за начавшегося отопительного сезона. А, кроме того, незначительный рост цен на хлеб уже произошел месяцем ранее. Например, в Комсомольске-на-Амуре хлебозавод № 3 увеличил стоимость хлеба на два рубля 60 копеек, хабаровский "Колос-пром" - на рубль. Пойти на этот шаг хлебопеки были вынуждены.

- Мука выросла на 30 процентов, мазут - больше чем на 50. Все растет, - объяснил гендиректор хабаровского ООО "Колос-пром" Михаил Зубащенко.

Соглашение одновременно подписали во всех муниципалитетах края, оно действует до 1 февраля 2019 года

Обязательства по нынешнему меморандуму принимает на себя и правительство края, пообещав дополнительно субсидировать доставку муки. Ежегодно предприятия региона перерабатывают до 50 тысяч тонн муки, которая завозится из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Кемеровской и Челябинской областей. Жители края трехсторонний меморандум оценили.

- Это очень правильный шаг, - говорит пенсионерка Наталья Мартынова. - Речь идет всего о трех сортах хлеба, они и называются - социальные. Лично для меня это очень важно - идти в магазин и знать, что там не встретит сюрприз в виде переписанного ценника на ржаной хлеб.

Кстати

В Орловской области власти договорились с торговыми предприятиями о реализации проекта "Социальная корзина". Они заключили соглашение о применении минимальных экономически обоснованных надбавок на продукты питания, включая хлеб. Участвующие в акции продукты обозначат разноцветными стикерами. Стоимость хлеба и других социальных продуктов в крупных сетях будет примерно на 13 процентов ниже, чем в розничной сети. В регионах Уральского округа хлебопеки жалуются, что мука подорожала на 20 процентов. Поэтому они будут вынуждены поднять цену на хлеб. В 2019 году на 10 процентов подорожает продукция одного из крупных курганских хлебокомбинатов. Все знали, что урожайность сегодня на 20 процентов ниже прошлогодней, говорят аграрии. В Пермском крае, по данным регионального министерства предпринимательства и торговли, ситуация стабильна. За три квартала текущего года стоимость пшеничного хлеба выросла на 0,4 процента, ржаного - на 0,1 процента, что ниже уровня средних цен на данные товары в Приволжском федеральном округе. В министерстве уверены: на потребительском рынке Прикамья отсутствуют предпосылки к резкому скачку цен на хлеб. Однако если небольшие пекарни готовы сохранить ценовую политику, то крупные предприятия настроены на то, чтобы поднять цены. Впрочем, как пояснили в МУП "Красновишерский хлебокомбинат", до конца года цены на хлеб расти не будут.

Подготовили Денис Передельский, Валентина Пичурина, Алексей Трапезников.