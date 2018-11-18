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18.11.2018 06:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В столицу Камчатки доставлены спасшиеся люди с погибшего сухогруза

Текст: Ольга Журман

На судне пограничного управления в Петропавловск- Камчатский прибыли пассажиры и члены экипажа сухогруза «Анатолий Крашенинников», потерпевшего крушение 9 ноября у западного побережья Камчатки, сообщается на сайте правительства края.

Их встречали родственники, психологи и следователи, которым необходимо опросить очевидцев крушения, чтобы установить, что стало его причиной.

- Десять спасшихся пассажиров и членов экипажа сухогруза первые пять дней после крушения находились на плавбазе «Дальмос». 14 ноября людей удалось пересадить на судно пограничного управления, но из-за погоды в сторону Петропавловска они вышли только в субботу 17 ноября, - сказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.

Затонувший у берегов Камчатки сухогруз шел с неучтенными пассажирами

«Анатолий Крашенинников» принадлежит частному предпринимателю. С грузом стройматериалов оно шло из Петропавловска-Камчатского в Палану. Во время крушения смогли спастись пять членов экипажа и пассажиры. Трое – капитан, старпом и вахтенный механик – считаются пропавшими без вести.

По факту крушения возбуждено уголовное дело Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России. Некоторые выводы уже есть. Так, на судне был недокомплект экипажа, пассажиры были не учтены, не хватало спасательных средств.

Люди, находившиеся на борту, и сам сухогруз были застрахованы, что дает право на получение страховых выплат. По поручению губернатора Камчатского края Губернатора Владимира Илюхина, семьи пропавших без вести получат выплаты из бюджета края. Материальную помощь готов оказать и собственник судна.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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